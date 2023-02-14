Які виплати може отримати поранений військовий під час реабілітації та що для цього потрібно

Українські герої захищають нас ціною власного здоров’я. Не всі, хто повертається з фронту, можуть розраховувати на довоєнне життя: адже поранені на полі бою стикаються з чималими проблемами у мирному житті.

Серед головних — величезні суми, які потрібні на лікування. Держава допомагає та виплачує гроші за поранення військовим: які суми та як їх отримати — розбираємо у матеріалі.

Як отримати гроші за поранення військовим

У Департаменті соціального забезпечення Міноборони України повідомили, що військовослужбовці, які отримали поранення, можуть пройти безкоштовне лікування та реабілітацію в Україні чи за кордоном — усе це сплачується коштом держави.

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Також пораненим бійцям виплачують кошти, які можна спрямувати на лікування. З 1 лютого правила нарахування таких виплат змінилися.

Сума, на яку можуть розраховувати військові, — від 30 до 100 тис. грн. Вона ранжується від важкості поранення.

Компенсація не нараховується автоматично: її військовий може отримати після проходження всього лікування та висновків медкомісії.

Щоправда, в постанові не прописано чіткого терміну нарахування цих виплат: процес може зайняти кілька місяців або аж до завершення воєнного стану.

Документи, які необхідні для призначення додаткових виплат пораненому бійцю

наказ командира (начальника);

бойовий наказ (розпорядження), рапорт командира (начальника) структурного підрозділу;

власний рапорт;

висновок (постанова) військово-лікарської комісії.

Без наказу командира чи начальника такі додаткові виплати нараховувати не будуть. Наказ слугуватиме доказом того, що травми та поранення були отримані саме на полі бою. У цій справі також не обійдеться без бюрократичної тяганини, до того ж варто уважно стежити за документами та датами, що проставлені там.

Підставою для відмови виплат компенсації може бути:

добровільна здача в полон;

алкогольне сп’яніння під час виконання завдань;

порушення наказів командира.

Окрім додаткової виплати від 30 до 100 тис. грн, військовий може виробити групу інвалідності та отримати одноразову виплату. Щоб її отримати, слід звернутися у МСЕК з відповідними документами, найважливіший з яких — довідка про обставини поранення.

Важливо, щоб у довідці було зазначено умови поранення — під час захисту Батьківщини чи під час проходження військової служби.

Усі ці виплати відрізняються від тих, які держава надає родинам загиблих військових. Та якщо тобі потрібно дізнатися про фінансову допомогу через смерть військовослужбовця — читай інформацію у нашому іншому матеріалі.

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