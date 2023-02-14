Твоя робота

Які виплати може отримати поранений військовий під час реабілітації та що для цього потрібно

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Лютого 2023, 11:00
Гроші за поранення військовим
Фото: Depositphotos

Більше новин
Які виплати може отримати поранений військовий під час реабілітації та що для цього потрібно
Зазирнути за лаштунки душі. Любовні листи відомих українців
Вільнянськ
Вирва п’ять метрів та потрощені дахи й вікна навколо: наслідки удару по приватному сектору Вільнянська
Смачний чізкей рецепт
Ніжність баскського чізкейку від фуд-блогерки Аліси Купер — простий рецепт
Чому ми закохуємося на роботі
Ми між нами: чому лав-сторі виникають на роботі та до чого тут спільні інтереси — пояснення психологині
Дивитись більше

Матеріали по темі

Вільнянськ
Вирва п’ять метрів та потрощені дахи й вікна навколо: наслідки удару по приватному сектору Вільнянська
банкрутство
Банкрутство — не вирок: чому для фізичної особи це гарний вихід зі складної ситуації
Куди звертатися, якщо військовий родич потрапив в полон
Родич-військовослужбовець потрапив у полон до росіян: що робити, куди звертатися та про що подбати самотужки
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Відео
0:02:08
Вільнянськ

Вирва п’ять метрів та потрощені дахи й вікна навколо: наслідки удару по приватному сектору Вільнянська
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 14 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:49
Потьомкине
Не вціліла жодна хата: як село на Херсонщині пройшло окупацію та активні бої
Бахмут
Місто зруйноване на 100%! Усе про ситуацію у Бахмуті та інтенсивність боїв на Донеччині
0:08:58
Туреччина
Пекло Туреччини. Тиждень після жахливого землетрусу — що відбувається зараз
Карта бойових дій в Україні 13.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні 12.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 12 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:10:53
Олексій Дмитрашківський
Хайп дорожче за життя? Військовий жорстко звернувся до українців та розповів, яка ситуація у Запоріжжі
0:03:15
Домашні насильства
“Мене беруть за шию, можуть задушити…” Чому під час війни рівень домашнього насильства виріс
Більше відео
Чому ми закохуємося на роботі
Читати далі
Ми між нами: чому лав-сторі виникають на роботі та до чого тут спільні інтереси — пояснення психологині
банкрутство
Читати далі
Банкрутство — не вирок: чому для фізичної особи це гарний вихід зі складної ситуації

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь