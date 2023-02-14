Какие выплаты может получить раненый военный во время реабилитации и что для этого нужно

Украинские герои защищают нас ценой собственного здоровья. Не все, кто возвращается с фронта, могут рассчитывать на довоенную жизнь: раненые на поле боя сталкиваются с немалыми проблемами в мирной жизни.

Среди главных — огромные суммы, необходимые для лечения. Государство помогает и выплачивает деньги за ранения военным: какие суммы и как их получить — разбираем в материале.

Как получить деньги за ранение военным

В Департаменте социального обеспечения Минобороны Украины сообщили, что получившие ранения военнослужащие могут пройти бесплатное лечение и реабилитацию в Украине или за рубежом — все это оплачивается за счет государства.

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Также раненым бойцам выплачивают средства, которые можно направить на лечение. С 1 февраля правила начисления таких выплат изменились.

Сумма, на которую могут рассчитывать военные, — от 30 до 100 тыс. грн. Эта сумма ранжируется от тяжести ранения.

Компенсация не начисляется автоматически: ее военный может получить после прохождения лечения и выводов медкомиссии.

Правда, в постановлении не прописан четкий срок начисления этих выплат: процесс может занять несколько месяцев или до завершения военного положения.

Документы, необходимые для назначения дополнительных выплат раненому бойцу

приказ командира (начальника);

боевой приказ (распоряжение), рапорт командира (начальника) структурного подразделения;

собственный рапорт;

заключение (постановление) военно-врачебной комиссии.

Без приказа командира или начальника такие дополнительные выплаты начислять не будут. Приказ служит доказательством того, что травмы и ранения были получены именно на поле боя. В этом деле также не обойдется без бюрократической волокиты, к тому же следует внимательно следить за проставленными там документами и датами.

Основанием для отказа выплат компенсации может быть:

добровольная сдача в плен;

алкогольное опьянение при выполнении задач;

нарушение приказов командира.

Кроме дополнительной выплаты от 30 до 100 тыс. грн, военный может сделать группу инвалидности и получить одноразовую выплату. Чтобы ее получить, следует обратиться в МСЭК с соответствующими документами, самый важный из которых — справка об обстоятельствах ранения.

Важно, чтобы в справке были указаны условия ранения — при защите Родины или при прохождении военной службы.

Все эти выплаты отличаются от тех, которые государство предоставляет семьям погибших военных. Но если тебе нужно узнать о финансовой помощи из-за смерти военнослужащего — читай информацию в нашем другом материале.

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Главное фото: Depositphotos