Какие выплаты может получить раненый военный во время реабилитации и что для этого нужно

Украинские герои защищают нас ценой собственного здоровья. Не все, кто возвращается с фронта, могут рассчитывать на довоенную жизнь: раненые на поле боя сталкиваются с немалыми проблемами в мирной жизни.
Среди главных — огромные суммы, необходимые для лечения. Государство помогает и выплачивает деньги за ранения военным: какие суммы и как их получить — разбираем в материале.
В Департаменте социального обеспечения Минобороны Украины сообщили, что получившие ранения военнослужащие могут пройти бесплатное лечение и реабилитацию в Украине или за рубежом — все это оплачивается за счет государства.
Также раненым бойцам выплачивают средства, которые можно направить на лечение. С 1 февраля правила начисления таких выплат изменились.
Сумма, на которую могут рассчитывать военные, — от 30 до 100 тыс. грн. Эта сумма ранжируется от тяжести ранения.
Сумма, на которую могут рассчитывать военные, — от 30 до 100 тыс. грн. Эта сумма ранжируется от тяжести ранения.
Компенсация не начисляется автоматически: ее военный может получить после прохождения лечения и выводов медкомиссии.
Правда, в постановлении не прописан четкий срок начисления этих выплат: процесс может занять несколько месяцев или до завершения военного положения.
Без приказа командира или начальника такие дополнительные выплаты начислять не будут. Приказ служит доказательством того, что травмы и ранения были получены именно на поле боя. В этом деле также не обойдется без бюрократической волокиты, к тому же следует внимательно следить за проставленными там документами и датами.
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Основанием для отказа выплат компенсации может быть:
Кроме дополнительной выплаты от 30 до 100 тыс. грн, военный может сделать группу инвалидности и получить одноразовую выплату. Чтобы ее получить, следует обратиться в МСЭК с соответствующими документами, самый важный из которых — справка об обстоятельствах ранения.
Важно, чтобы в справке были указаны условия ранения — при защите Родины или при прохождении военной службы.
Важно, чтобы в справке были указаны условия ранения — при защите Родины или при прохождении военной службы.
Все эти выплаты отличаются от тех, которые государство предоставляет семьям погибших военных. Но если тебе нужно узнать о финансовой помощи из-за смерти военнослужащего — читай информацию в нашем другом материале.
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Главное фото: Depositphotos