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Какие выплаты может получить раненый военный во время реабилитации и что для этого нужно

Виктория Мельник, редактор сайта 14 февраля 2023, 11:00
Деньги за ранение военным
Фото: Depositphotos

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