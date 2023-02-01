Скасування виплат військовим 30 тисяч: кого стосується і що відомо

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кабмін встановив військовослужбовцям та деяким силовикам щомісячні доплати до заробітної платні у розмірі 30 тис. грн для тих, хто не несе службу на передовій, та 100 тис. грн, — для тих, хто воює в гарячих точках.
Однак 20 січня цього року міністри обмежили перелік осіб, які отримують доплати. Що відомо про скасування виплат військовим 30 тисяч гривень — читай у матеріалі.
За словами юриста Владислава Кормушина, нещодавно в інтернеті можна було прочитати багато матеріалів про те, що доплата до основної зарплати військовослужбовців буде зніматися. Однак це — не зовсім так. Зміни у законодавстві стосуються тільки деяких категорій осіб.
Кабмін обмежив умови отримання додаткової винагороди у 30 та 100 тис грн. Про це йдеться у постанові КМУ № 43 про внесення змін до постанови КМУ від 28.02.22 № 168 Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану.
У пункті 1 першого абзацу виключили слова: військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, співробітникам Служби судової охорони.
Раніше ми розповідали, що буде у випадку неявки у військомат.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!