Скасування виплат військовим 30 тисяч: кого стосується і що відомо

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кабмін встановив військовослужбовцям та деяким силовикам щомісячні доплати до заробітної платні у розмірі 30 тис. грн для тих, хто не несе службу на передовій, та 100 тис. грн, — для тих, хто воює в гарячих точках.

Однак 20 січня цього року міністри обмежили перелік осіб, які отримують доплати. Що відомо про скасування виплат військовим 30 тисяч гривень — читай у матеріалі.

Скасування виплат військовим

За словами юриста Владислава Кормушина, нещодавно в інтернеті можна було прочитати багато матеріалів про те, що доплата до основної зарплати військовослужбовців буде зніматися. Однак це — не зовсім так. Зміни у законодавстві стосуються тільки деяких категорій осіб.

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Кабмін обмежив умови отримання додаткової винагороди у 30 та 100 тис грн. Про це йдеться у постанові КМУ № 43 про внесення змін до постанови КМУ від 28.02.22 № 168 Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану.

У пункті 1 першого абзацу виключили слова: військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, співробітникам Служби судової охорони.

Таким чином, за словами експерта, забрали додаткову винагороду на період війни:

у військових прокурорів;

співробітників служб судової охорони.

Зараз виплати до зарплати виплачуються:

військовослужбовцям ЗСУ;

СБУ;

Служби зовнішньої розвідки;

ГУР Міноборони;

Нацгвардії;

Державної прикордонної служби;

Управління Державної охорони;

Держспецзв’язку;

Державної спеціальної служби транспорту;

особам рядового і начальницького складу ДСНС;

особам начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ;

поліцейським, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів національної безпеки і оборони.

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