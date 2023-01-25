Мобілізація 2023: де можуть служити обмежено придатні особи в Україні

Військовозобов’язаних осіб після того, як вони отримують повістки, направляють до центрів комплектування, а після цього — на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Саме там вирішують, хто придатний до служби в армії. Де можуть служити обмежено придатні особи в Україні — читай у матеріалі.
Якщо ти пройшов(-ла) ВЛК, можеш отримати одну із постанов у висновках. Наприклад:
Якщо ти — обмежено придатний, то у мирний час ти був би непридатним, однак у воєнний це не означає, що матимеш відстрочку від служби.
За словами адвоката Віктора Мазура, під час воєнного стану обмежено придатних осіб можуть мобілізувати. Але є певні обмеження щодо військової служби.
Тому обмежено придатні громадяни України не можуть служити у:
Про це сказано в наказі Міністерства оборони України № 402. Зазвичай громадяни чоловічої статі зі статусом обмежено придатний можуть залучатися до служби:
Важливо, що всі конкретні обмеження щодо несення військової служби мають бути вказані у висновках військово-лікарської комісії.
На це питання відповіла юристка Неля Романенко. На її думку, якщо ти воюєш у тих військах, де не можеш проходити службу за станом здоров’я, необхідно діяти.
Насамперед потрібно ініціювати переміщення. Це питання врегульоване указом президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008. А саме, затвердженим Положенням про проходження військової служби громадян України в ЗСУ.
Відповідно до п. 112 цього положення військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової служби до іншої у випадках, визначених п. 82 цього положення.
Якщо ти подаєш рапорт без зазначення конкретної військової частини та не додаєш відношення, то розгляд рапорту можуть призупинити.
Куди в такому разі можуть перемістити:
У такому разі, якщо ти збереш ці документи, тобі не мають права відмовити. Важливо розуміти, що командиру потрібно подати рапорт у двох екземплярах.
Раніше ми детально розповідали, що треба знати, щоб мобілізація пройшла законно.