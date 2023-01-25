Мобілізація 2023: де можуть служити обмежено придатні особи в Україні

Військовозобов’язаних осіб після того, як вони отримують повістки, направляють до центрів комплектування, а після цього — на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Саме там вирішують, хто придатний до служби в армії. Де можуть служити обмежено придатні особи в Україні — читай у матеріалі.

Якщо ти пройшов(-ла) ВЛК, можеш отримати одну із постанов у висновках. Наприклад:

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придатний до військової служби;

тимчасово непридатний до військової служби (тобі вказують дату повторного огляду);

обмежено придатний до військової служби.

Якщо ти — обмежено придатний, то у мирний час ти був би непридатним, однак у воєнний це не означає, що матимеш відстрочку від служби.

Чи можуть мобілізувати обмежено придатних осіб

За словами адвоката Віктора Мазура, під час воєнного стану обмежено придатних осіб можуть мобілізувати. Але є певні обмеження щодо військової служби.

Тому обмежено придатні громадяни України не можуть служити у:

високомобільних десантних військах;

плавскладі;

морській піхоті;

спецспорудах.

Про це сказано в наказі Міністерства оборони України № 402. Зазвичай громадяни чоловічої статі зі статусом обмежено придатний можуть залучатися до служби:

у частинах;

підрозділах забезпечення;

у військових комісаріатах ТЦК;

або в установах, організаціях, навчальних закладах.

Важливо, що всі конкретні обмеження щодо несення військової служби мають бути вказані у висновках військово-лікарської комісії.

Що робити, якщо ти обмежено придатний, але проходиш службу у високомобільних десантних військах

На це питання відповіла юристка Неля Романенко. На її думку, якщо ти воюєш у тих військах, де не можеш проходити службу за станом здоров’я, необхідно діяти.

Насамперед потрібно ініціювати переміщення. Це питання врегульоване указом президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008. А саме, затвердженим Положенням про проходження військової служби громадян України в ЗСУ.

Відповідно до п. 112 цього положення військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової служби до іншої у випадках, визначених п. 82 цього положення.

Переміщення військовослужбовця на підставі висновку ВЛК здійснюється:

за рапортом;

за наявністю відповідного медичного висновку.

Що потрібно для цього зробити

подати рапорт до командира або керівника військової частини про переміщення за станом здоров’я;

до рапорту додається висновок ВЛК про визнання людини обмежено придатною до військової служби;

надати відношення з тієї частини, куди ти хочеш переміститися (ти маєш заздалегідь домовитися з військовою частиною, якщо у них є місце роботи, щоб начальник цієї частини написав спеціальний документ).

Якщо ти подаєш рапорт без зазначення конкретної військової частини та не додаєш відношення, то розгляд рапорту можуть призупинити.

Куди в такому разі можуть перемістити:

на рівнозначні посади;

нижчі посади за станом здоров’я.

У такому разі, якщо ти збереш ці документи, тобі не мають права відмовити. Важливо розуміти, що командиру потрібно подати рапорт у двох екземплярах.

Раніше ми детально розповідали, що треба знати, щоб мобілізація пройшла законно.