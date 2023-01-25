Війна в Україні

Мобілізація 2023: де можуть служити обмежено придатні особи в Україні

Анна Голішевська, редакторка сайту 25 Січня 2023, 13:30
Мобілізація
Фото: Unsplash

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