Мобилизация 2023: где могут служить ограниченно пригодные лица в Украине

Военнообязанные лица после того, как они получают повестки, направляются на центры комплектования, а после — на военно-врачебную комиссию (ВВК).
Там решают, кто пригоден к службе в армии. Где могут служить ограниченно пригодные лица в Украине — читай в материале.
Если ты прошел ВЛК, можешь получить одно из постановлений в заключении. К примеру:
Если ты — ограниченно пригодный, то в мирное время был бы непригоден, однако в военное это не значит, что будешь иметь отсрочку от службы.
По словам адвоката Виктора Мазура, во время военного положения ограниченно пригодные лица подлежат мобилизации. Но есть определенные ограничения по военной службе.
Поэтому ограниченно пригодные граждане Украины не могут служить в:
Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины № 402. Как правило, граждане мужского пола со статусом ограниченно пригодных могут привлекаться к службе:
Важно, что все конкретные ограничения по несению военной службы должны быть указаны в выводах военно-врачебной комиссии.
На этот вопрос ответила юрист Неля Романенко. По ее мнению, если ты воюешь в тех войсках, где не можешь проходить службу по состоянию здоровья, необходимо действовать.
В первую очередь нужно инициировать перемещение. Данный вопрос урегулирован указом президента Украины от 10 декабря 2008 г. № 1153/2008. А именно в Положении о прохождении военной службы граждан Украины в ВСУ.
Согласно п. 112 этого положения военнослужащий может быть перемещен на новое место военной службы с одной военной службы в другую в случаях, определенных п. 82 данного положения.
Что нужно для этого сделать
Если ты подашь рапорт без указания конкретной воинской части и не предоставишь отношения, то рассмотрение рапорта может быть приостановлено.
В таком случае, если ты соберешь эти документы, тебе не имеют права отказать. Важно понимать, что командиру нужно представить рапорт в двух экземплярах.
Ранее мы подробно рассказывали, что нужно знать, чтобы мобилизация прошла по закону.