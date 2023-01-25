Мобилизация 2023: где могут служить ограниченно пригодные лица в Украине

Военнообязанные лица после того, как они получают повестки, направляются на центры комплектования, а после — на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Там решают, кто пригоден к службе в армии. Где могут служить ограниченно пригодные лица в Украине — читай в материале.

Если ты прошел ВЛК, можешь получить одно из постановлений в заключении. К примеру:

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пригодный к военной службе;

временно непригоден к военной службе (тебе указывают дату повторного осмотра);

ограниченно пригодный к военной службе.

Если ты — ограниченно пригодный, то в мирное время был бы непригоден, однако в военное это не значит, что будешь иметь отсрочку от службы.

Могут ли мобилизовать ограниченно пригодных лиц

По словам адвоката Виктора Мазура, во время военного положения ограниченно пригодные лица подлежат мобилизации. Но есть определенные ограничения по военной службе.

Поэтому ограниченно пригодные граждане Украины не могут служить в:

высокомобильных десантных войсках;

плавсоставах;

морской пехоте;

спецсооружениях.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины № 402. Как правило, граждане мужского пола со статусом ограниченно пригодных могут привлекаться к службе:

в частях;

подразделениях обеспечения;

в военных комиссариатах ТЦК;

или в учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Важно, что все конкретные ограничения по несению военной службы должны быть указаны в выводах военно-врачебной комиссии.

Что делать, если ты ограниченно пригоден, но проходишь службу в высокомобильных десантных войсках

На этот вопрос ответила юрист Неля Романенко. По ее мнению, если ты воюешь в тех войсках, где не можешь проходить службу по состоянию здоровья, необходимо действовать.

В первую очередь нужно инициировать перемещение. Данный вопрос урегулирован указом президента Украины от 10 декабря 2008 г. № 1153/2008. А именно в Положении о прохождении военной службы граждан Украины в ВСУ.

Согласно п. 112 этого положения военнослужащий может быть перемещен на новое место военной службы с одной военной службы в другую в случаях, определенных п. 82 данного положения.

Перемещение военнослужащего на основании вывода ВЛК осуществляется:

по рапорту;

по наличию соответствующего медицинского заключения.

Что нужно для этого сделать

подать рапорт командиру или руководителю воинской части о перемещении по состоянию здоровья;

в рапорт подается заключение ВЛК о признании человека ограниченно пригодным к военной службе;

предоставить отношение из той части, куда хочешь переместиться (ты должен заранее договориться с воинской частью, если у них есть место работы, чтобы начальник этой части написал специальный документ).

Если ты подашь рапорт без указания конкретной воинской части и не предоставишь отношения, то рассмотрение рапорта может быть приостановлено.

Куда в таком случае могут переместить:

на равнозначные должности;

низшие должности по состоянию здоровья.

В таком случае, если ты соберешь эти документы, тебе не имеют права отказать. Важно понимать, что командиру нужно представить рапорт в двух экземплярах.

Ранее мы подробно рассказывали, что нужно знать, чтобы мобилизация прошла по закону.