Отмена выплат военным 30 тысяч: кого касается и что известно

После полномасштабного вторжения России в Украину Кабмин установил военнослужащим и некоторым силовикам ежемесячные доплаты к заработной плате в размере 30 тыс. грн для тех, кто не несет службу на передовой, и 100 тыс. грн — для воюющих в горячих точках.

Однако 20 января этого года министры ограничили список лиц, получающих доплаты. Что известно об отмене выплат военным 30 тысяч гривен — читай в материале.

Отмена выплат военным

По словам юриста Владислава Кормушина, недавно в интернете можно было много материалов о том, что доплата к основной зарплате военнослужащих будет сниматься. Однако это не совсем так. Изменения в законодательстве относятся только к некоторым категориям лиц.

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Кабмин ограничил условия получения дополнительного вознаграждения в 30 и 100 тыс. грн. Об этом говорится в постановлении КМУ № 43 о внесении изменений в постановление КМУ от 28.02.22 № 168. Вопрос некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения.

В пункте 1 первого абзаца исключили слова: военным прокурорам Офиса Генерального прокурора, сотрудникам Службы судебной охраны.

Таким образом, по словам эксперта, забрали дополнительное вознаграждение на период войны:

у военных прокуроров;

сотрудников служб судебной охраны.

Сейчас выплаты к зарплате выплачиваются:

военнослужащим ВСУ;

СБУ;

Службы внешней разведки;

ГУР Минобороны;

Нацгвардии;

Государственная пограничная служба;

Управление Государственной охраны;

Госспецсвязи;

Государственная специальная служба транспорта;

лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС;

лицам начальствующего состава управления специальных операций НАБУ;

полицейским, непосредственно участвующим в боевых действиях или обеспечивающим осуществление мер национальной безопасности и обороны.

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