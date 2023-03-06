Выплаты военным пересмотрели, чтобы было справедливо — Резников о том, сколько будут получать бойцы

Украинцы имеют немалый дар в ведении дискуссий. Иногда некоторые разговоры могут превращаться в ссоры, но иногда в них рождается истина.

Одной из наиболее обсуждаемых тем в последнее время стал вопрос об отмене выплат 30 тыс. грн военным, который вызвал немалую волну критики. Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил это экономической необходимостью.

В интервью изданию LIGA.net он рассказал, сколько государство планирует сэкономить средств, каковы основные факторы перераспределения заработных плат в ВСУ и пострадает ли финансовое обеспечение бойцов, которые находиться на передовой.

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Экономия — это второй фактор. Главный — это справедливость.

Министерство обороны Украины получало определенное время сигналы от бойцов, что бойцы на “нуле” и военные, отвечающие за обеспечение в 20–40 км от фронта, получают одинаковую заработную плату — 100 тыс. грн.

Это несправедливо. Параллельно есть военнослужащие, у которых нет даже БРки (боевого распоряжения — ред.).

В пример Алексей Резников приводит так называемый ужгородский котел, то есть военные, которые находятся далеко от линии фронта, получали дополнительно средства. Министр считает, что это несправедливо.

Поэтому говорит, что если кто-то стремится получать больше, то может подать рапорт. Тогда его переведут на позиции, которые находятся на “нуле”.

Такая же система должна работать и в обратном движении, то есть по желанию военного и наличии рапорта, его могут отправить на менее рискованную задачу.

Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание — получай 30 000 грн плюс денежное обеспечение. Если нет — просто денежное обеспечение.

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Таким образом государству удастся сэкономить около 100 млрд грн. А это важно, потому что украинцам еще воевать.

“Экономия” — это ресурс, позволяющий нам обеспечить живую ткань сектора безопасности.

Кроме того, государство выплачивает семьям погибших по 15 млн грн, а также раненым, что тоже дает серьезную нагрузку на бюджет. И к этому следует быть готовыми.

Также нужно не забывать, что ВСУ — самый крупный работодатель в стране, который должен понимать свой ресурс.

Мы ведь не зарабатываем, а только тратим.

В то же время удалось поднять базовое денежное обеспечение ВСУ на 30%. Теперь солдат-стрелок наименьшей категории имеет не 13 000 грн, а 20 000 грн. А это отразится и на будущем пенсионном обеспечении.

Как изменения могут отразиться на военных, которые на передовой

Я убежден, что те, кто на передовой и выполняет боевое задание, точно никак не пострадают.

Что касается остальных, Алексей Резников отказался строить предположения. Однако добавил, что беседовал с президентом и премьером по поводу обеспечения устойчивого и стабильного финансирования сил безопасности и обороны.

Многие украинские военные нуждаются в лечении, в том числе протезировании. Ранее мы рассказывали, как отправить украинского военного на лечение за границу.

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