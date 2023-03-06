Война в Украине

Выплаты военным пересмотрели, чтобы было справедливо — Резников о том, сколько будут получать бойцы

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 марта 2023, 15:00
виплати військовим 2023
Фото: LIGA.net

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