В будущем срочной службы может и не быть? Резников заинтриговал заявлением о реформах в ВСУ

За последний год украинская армия сильно изменилась, она стала лучше. Возможность освоить новое оружие, обучение военных за границей, успешные операции и наступления. Но в будущем Украине нужно выработать новую концепцию резервистов. В этом убежден министр обороны Алексей Резников.

Он рассказал в интервью LIGA.net о том, какой должна быть эта концепция и что нужно изменить в будущем в армии. Он подчеркнул: возможно, Украине не нужна будет срочная служба.

Отменят ли в Украине срочную службу: комментарий Резникова

Алексей Резников говорит, что в Украине необходимо выработать концепцию армии резервистов, которая будет похожа на швейцарскую и израильскую. То есть каждый военнообязанный должен ежегодно в течение месяца на сборах совершенствовать военные навыки.

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Резников убежден, что после будущей победы Украины нашим гражданам нужно будет готовиться к изменениям в правовом плане и культуре поведения нации. Ведь страна-враг физически будет расположена рядом.

— Она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения такого вторжения — мощный сектор Сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Так живет Швейцария.

Поэтому я убежден, что культура военной профессии должна стать трендом, как в Израиле, например, — объясняет Резников.

Он рассуждает: возможно, срочная служба нам больше не нужна. Вместо этого каждый человек с 18 лет будет проходить спецкурсы подготовки: медицина, стрельбы, окопы, слаженные работы, а затем будет учиться на кого хочет. Каждый год нужно будет проходить месячные курсы по специализации.

— Хочешь быть пулеметчиком — развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов — давай. Ходить в тир — эта культура должна быть. Должны работать тиры, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием, — говорит министр.

Об огнестрельном оружии

Алексей Резников также уверен, что нужно завершить реформу, чтобы официально зарегистрированное огнестрельное оружие было на руках у украинцев. Но только после проверок у психиатра, нарколога и правоохранителей.

Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он десять раз подумает, — убеждает министр.

Резников сообщил, что это его мысли. Они обсуждались и были согласованы с премьером, а идеи записаны в нашем плане.

— Это один из элементов изменений в законодательство, которые мы готовы делать. Это четко совпадает с позицией президента, мы с ним об этом говорили, — рассказал он.

Ранее мы рассказывали, возможна ли легализация оружия в Украине и насколько она нужна.

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Фото: Минобороны