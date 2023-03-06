У майбутньому строкової служби може й не бути? Резніков заінтригував заявою про реформи у ЗСУ

За останній рік українська армія сильно змінилася, вона стала якіснішою. Опанування нової зброї, навчання військових за кордоном, успішні операції та контрнаступи. Але у майбутньому Україні треба виробити нову концепцію резервістів. У цьому переконаний міністр оборони Олексій Резніков.

Він розповів в інтерв’ю LIGA.net про те, якою має бути ця концепція та що треба змінити в армії у майбутньому. Він наголосив: можливо, Україні не потрібна буде строкова служба.

Чи скасують в Україні строкову службу: коментар Резнікова

Олексій Резніков каже, що в Україні необхідно виробити концепцію армії резервістів, яка буде схожа на швейцарську та ізраїльську. Тобто кожен військовозобов’язаний має щороку протягом місяця на зборах вдосконалювати військові навички.

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Резніков переконаний, що після майбутньої перемоги України нашим громадянам треба буде готуватися до змін у правовому плані та культурі поведінки нації. Адже ворожа країна фізично буде розташована поруч.

— Вона мріятиме про реванш. Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення — потужний сектор Сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. Так живе Швейцарія.

Тому я переконаний, що культура військової професії має стати трендом, як в Ізраїлі, наприклад, — пояснює Резніков.

Він міркує: можливо, строкова служба нам більше не потрібна. Натомість кожна людина з 18 років починатиме проходити спецкурси підготовки: медицина, стрільби, окопи, злагодження, а потім навчатиметься на кого хоче. Раз на рік треба буде проходити місячні курси зі спеціалізації.

— Хочеш бути кулеметником — розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів — давай. Ходити в тир — ця культура має бути. Мають працювати тири, щоб усі вміли вправно користуватися вогнепальною зброєю, — каже міністр.

Про вогнепальну зброю

Олексій Резніков також впевнений, що треба завершити реформу, щоб офіційно зареєстрована вогнепальна зброя була на руках в українців. Але лише після перевірок у психіатра, нарколога та правоохоронців.

Коли ворог знатиме, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він десять разів подумає, — переконує міністр.

Резніков повідомив, що це його думки. Вони обговорені та узгоджені з прем’єром, а ідеї записані в нашому плані.

— Це один з елементів змін до законодавства, які ми готові робити. Це чітко збігається з позицією президента, ми з ним про це говорили, — розповів він.

Раніше ми розповідали, чи можлива легалізація зброї в Україні та наскільки вона потрібна.

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Фото: Міноборони