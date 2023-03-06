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У майбутньому строкової служби може й не бути? Резніков заінтригував заявою про реформи у ЗСУ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Березня 2023, 11:34
Строкову службу в Україні може бути скасовано: Міноборони про концепцію армії резервістів

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