Інтерв'ю

Чи нададуть все-таки Україні літаки? Резніков про підсумки Рамштайну та допомогу від партнерів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Лютого 2023, 09:00
Олексій Резніков інтерв’ю про підсумки Рамштайну: чи нададуть Україні літаки
Фото: Getty Images

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