Чи нададуть все-таки Україні літаки? Резніков про підсумки Рамштайну та допомогу від партнерів

Наші країни-партнери стають дедалі рішучіші у своїй підтримці. Вони передають Україні нове озброєння та фінансову й гуманітарну допомогу. Зараз йде активне обговорення про передачу Україні літаків.

Велика Британія вже обговорює передачу Україні далекобійних ракет. Свою військову допомогу Україні країни обговорюють на зустрічах Рамштайн.

Остання така зустріч минула 14 лютого 2023 року у Бельгії. Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки Рамштайну в інтерв’ю спеціальному кореспонденту ICTV Володимиру Рунцю. Він розповів про перспективу надання літаків, ракет великої дальності ATACMS, а також як тактика залякування з боку РФ допомагає Україні отримувати необхідну зброю.

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За його словами, кількість країн-учасників Рамштайну велика. Резніков каже, що антикремлівська коаліція налічує вже 54 країни, стільки ж країн було на полях Рамштайну.

Зустріч була у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО, тому також була зустріч міністеріуму країн-учасників Альянсу. Україна була запрошена як гість.

— Крім того, було багато двосторонніх зустрічей. Ми обговорювали, звісно, деталі постачання зброї для нас. Мається на увазі не тільки сам факт, який уже всім відомий, а деталі навчальних програм, на які наші хлопці, дівчата поїхали або поїдуть. Також забезпечення запчастинами, ремонтом, відновлення, обслуговування та взаємодії.

Ще у нас був так званий танковий ланч. Зібралися країни, які зголосилися дати контрибуцію у вигляді танків. Було 16 країн на цій зустрічі. Цифра вражає. Відповідно, я вже маю розуміння, коли та що буде щодо підготовки наших танкових екіпажів.

Якщо хтось думає, що є синдром змученості від війни, то це не так. Наші партнери налаштовані дуже рішуче, налаштовані на нашу перемогу, — наголосив Резніков.

Про передачу літаків

Міністр оборони каже, що Україна потребувала багато західної зброї. Серед них були й артилерія 155 калібру, і MLRS, системи залпового вогню, зокрема HIMARS, а також броньовані машини класу Bradley, Marder тощо, системи ППО і літаки.

— Ми все це вже маємо. Ми на цьому всьому або воюємо, або вчимося. Літаки — це вже завершення цього переліку.

Будь-який літак — це авіаційна платформа, яка дуже складна. Вона потребує особливої уваги, пильнування, обслуговування, мережі аеродромної системи, підготовку льотчиків, техніків, інженерів, диспетчерів. Це платформа, яка спроможна в собі нести певний вид ракет, радарів, якою треба вміти користуватися.

Я точно знаю, що у нас будуть сучасні літаки, — переконаний Резніков.

Він додає, що наші партнери розумно та прагматично підходять до ухвалення рішення дати нам якусь зброю. Вони спочатку оцінюють свої запаси на складах: чи можуть вони нам дати, в якій кількості, чи у справному стані той чи інший вид зброї так, щоб не знизився рівень боєздатності їхніх збройних сил.

Далі вони оцінюють спроможності щодо забезпечення запчастинами та іншими речами для обслуговування. Потім — можливість залучити й від інших партнерів-країн точно такий самий вид зброї. Потім — спроможність їхніх інструкторів навчити наших військових та в який проміжок часу. Також вони оцінюють фінансові витрати своїх бюджетів, політичні ризики, адже в деяких країнах є проросійські настрої.

— Коли весь цей пакет погоджується, тоді ухвалюється політичне рішення щодо передачі нам тої чи іншої зброї, — пояснює Резніков.

Який буде літак — час покаже. Наші пілоти готові вчитися на всьому.

— Але важлива відповідь на запитання: “Скільки є вільних літаків, які можна нам передати?”, “Чи є до них запчастини, обслуговування і зброя?” Але літаки будуть, — запевняє міністр.

— А яка доля ракет великої дальності ATACMS?

— Поки що їхня доля така сама, як була до цього запитання. Вони на складах США, принципове рішення щодо них ще не ухвалене.

Але є інші технічні рішення, які ми, я маю надію, будемо готові реалізовувати з партнерами. Не на 300 км, а на 200 км (мається на увазі дальність ракет — ред.), але, я думаю, скоро ворог на собі відчує.

Про ядерні погрози Росії

— Напередодні Рамштайну Росія вивела військові кораблі з ядерною зброєю, підняла в небо стратегічні бомбардувальники з ядерною зброєю та так звані літаки Судного дня. Західні партнери не бояться, що зрештою Путін застосує ядерну зброю, бо вони допомагають Україні?

Щоразу перед Рамштайном вони роблять щось провокативне, думаючи, що вони в такий спосіб залякають партнерів. Але це ще більше надихає партнерів.

Я наведу приклад. 10 жовтня, дуже добре пам’ятаю цей Рамштайн, вони зробили масований ракетний обстріл. До того мої перемовини щодо серйозних систем ППО були на тому рівні, що вже всі аргументи викладені. Партнери ніяк не наважувалися робити черговий крок.

10 жовтня ракетний масовий удар по Україні, спроба зруйнувати наші з вами об’єкти критичної інфраструктури, занурити нас в темряву, холод, без води залишити цивільне населення. Ви собі не уявляєте, на якому піднесенні відбувався Рамштайн, — згадує Резніков.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов у своєму інтерв’ю розповів про корейський сценарій війни та план РФ розділити Україну.

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