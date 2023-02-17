Росія — це країна-некрофіл: Олексій Данілов відверто про наступ росіян, “корейський сценарій” та роль ОПЗЖ у цій війні

Українці уже майже рік намагаються зрозуміти: чи здатні божевільні росіяни зупинитися, чи зможуть ошалілі імперці схаменутися та відмовитися від ідеї “нам потрібен “мир”, бажано — весь”? Схоже, не зможуть, бо й надалі планують захоплення та підкорення нашого народу.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає: росіяни перейшли до так званого плану Б, який виник після поразки на більшості напрямків. В інтерв’ю ВВС Данілов пояснив, що таке “корейський сценарій”, звідки в росіян ця ідея та чому Бахмут — такий важливий для окупантів.

Новий план росіян

За словами Олексія Данілова, божевільну ідею розколу України за “корейським сценарієм” приніс до Кремля зрадник нашої країни Віктор Медведчук.

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Після його затримання на початку повномасштабного вторгнення та обміну його на понад 200 наших захисників про долю кума Путіна не було нічого відомо. Аж доки кілька тижнів тому зрадник України не написав політичну статтю в російському виданні, де звинуватив Україну та Захід у розв’язанні війни з РФ.

У своїх політичних фантазіях на папері Медведчук пише, що південний схід України все своє існування більш залежний від Росії, аніж від України.

Всередині самої України з 1991 року існували дві країни — антиРосія та Україна як ще одна Росія. Одна без Росії себе не мислить, інша не мислить себе з Росією, — писав Медведчук.

На думку Данілова, цю ідею він просуває перед Путіним.

Мета ж Росії, вважає Данілов, найближчим часом зробити все, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області разом із сухопутним коридором до Криму, а тоді реалізувати цю ідею розділу України. — В цьому беруть участь представники, які займались обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу ОПЗЖ в Раді, політтехнологи, які їх обслуговували, які живуть в нашій країні, — каже Данілов. Ба більше: Данілов переконаний, що над цим планом Б працюють також ті особи, що були причетні до укладення Будапештського меморандуму 1994 року. Вони їх підняли, струсили з них труху. Люди Януковича займаються цим питанням теж. Саме ті, хто за кулісами й смикає за нитки, — додав Данілов.

Новому наступу росіян бути? Олексій Данілов наголосив: наступ росіян почався ще 24 лютого 2022 року. Але зараз є активізація бойових дій протягом останніх тижнів. — Активізація дій йде, йде певний проміжок часу, вони пробують намацати слабкі місця в нашій обороні, вони зараз сконцентрували на території Донецької області, де Бахмут, величезну кількість військових, зброї, але я впевнений, що ми маємо давати їм відсіч, хоч би як важко нам було. Росіяни намагаються взяти Бахмут до 24 лютого, — упевнений Данілов. — Ця країна живе річницями і датами, Росія — це ж країна-некрофіл, для них людина при житті нічого не варта. А коли померла, то має бути шана.