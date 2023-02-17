Россия — это страна-некрофил: Алексей Данилов откровенно о наступлении россиян, “корейском сценарии” и роли ОПЗЖ в этой войне

Украинцы уже почти год пытаются понять: способны ли сумасшедшие россияне остановиться, смогут ли ошалевшие имперцы опомниться и отказаться от идеи “нам нужен мир, желательно — весь”? Похоже, не смогут, потому что и дальше планируют захват и покорение нашего народа.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что россияне перешли к так называемому плану Б, возникшему после поражения на большинстве направлений. В интервью BBC Данилов объяснил, что такое “корейский сценарий”, откуда у россиян эта идея и почему Бахмут так важен для оккупантов.

Новый план россиян

По словам Алексея Данилова, безумную идею раскола Украины по “корейскому сценарию” принес в Кремль предатель нашей страны Виктор Медведчук.

Сейчас также смотрят

После его задержания в начале полномасштабного вторжения и обмена его более чем на 200 наших защитников о судьбе кума Путина не было ничего известно. Пока несколько недель назад предатель Украины не написал политическую статью в российском издании, где обвинил Украину и Запад в развязывании войны с РФ.

В своих политических фантазиях на бумаге Медведчук пишет, что юго-восток Украины все свое существование более зависим от России, чем от Украины.

Внутри самой Украины с 1991 года существовали две страны — антиРоссия и Украина как еще одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией, — писал Медведчук.

По мнению Данилова, эту идею он продвигает перед Путиным.

Цель России, считает Данилов, в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать эту идею раздела Украины.

— В этом принимают участие представители, которые занимались обслуживанием Януковича, представители депутатского корпуса ОПЗЖ в Раде, обслуживающие их политтехнологи, живущие в нашей стране, — говорит Данилов.

Более того: Данилов убежден, что над этим планом Б работают также лица, причастные к заключению Будапештского меморандума 1994 года.

Они их подняли, стряхнули с них труху. Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нити, — добавил Данилов.

Новому наступлению россиян быть?

Алексей Данилов подчеркнул: наступление россиян началось еще 24 февраля 2022 года. Но сейчас есть активизация боевых действий за последние недели.

— Активизация действий идет, идет определенный промежуток времени, они пытаются нащупать слабые места в нашей обороне, они сейчас сконцентрировали на территории Донецкой области, где Бахмут, огромное количество военных, оружия, но я уверен, что мы должны давать им отпор, как бы нам тяжело ни было.

Россияне пытаются взять Бахмут до 24 февраля, уверен Данилов. — Эта страна живет годовщинами и датами, Россия — это страна-некрофил, для них человек при жизни ничего не стоит. А когда он умер, то должно быть уважение.

В настоящее время, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в России формируется множество частных армий. Это логически продолжает путь РФ в забвение: Путин стремился создать новую империю, но уничтожил эту страну до конца.

Также Данилов не обошел тему мобилизации в Украине. Он подчеркнул, что массовая раздача повесток позволяет обновить или внести данные о мужчинах призывного возраста.

— Чтобы понимать, что при необходимости на них государство может рассчитывать. Все ли они должны идти на фронт? Нет. На фронт будут идти подготовленные, на фронт будут идти те, которые будут оснащены, обучены, — заявил он.

О выдаче повесток и реакции Данилова мы подробно писали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!