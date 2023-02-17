Интервью

Россия — это страна-некрофил: Алексей Данилов откровенно о наступлении россиян, “корейском сценарии” и роли ОПЗЖ в этой войне

Виктория Мельник, редактор сайта 17 февраля 2023, 12:00
Данилов
Фото: Facebook

Больше новостей
виплати пенсії за кордоном
Будешь ли ты получать пенсию, если живешь за границей? Ответ Пенсионного фонда
Як відбілити зуби в домашніх умовах
Хочу белоснежную улыбку! Рассказываем, как отбелить зубы в домашних условиях
Тюльпани
Как ухаживать за тюльпанами в вазе, чтобы сохранить их дольше
повістки нового зразка
Как выглядят повестки нового образца: три основных изменения
Смотреть больше

Материалы по теме

виплати пенсії за кордоном
Будешь ли ты получать пенсию, если живешь за границей? Ответ Пенсионного фонда
повістки нового зразка
Как выглядят повестки нового образца: три основных изменения
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Росіяни репресують кримських татар у Криму
Тюрьма для крымских татар — россияне усиливают репрессии против проукраинских людей в Крыму

Видео
0:04:44
Росіяни репресують кримських татар у Криму

Тюрьма для крымских татар — россияне усиливают репрессии против проукраинских людей в Крыму
Карта бойових дій в Україні 17.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:25
Перехоплені розмови окупантів: жаліються на нервовий зрив
“Я на грани срыва!” Слезы и отчаяние льются рекой в новом перехваченном разговоре оккупантов
0:11:51
Українські дрони-камікадзе: як працюють та вартість
Незаметно уничтожают даже танки! Как работают украинские дроны-камикадзе и сколько они стоят
0:06:53
Розбір завалів після землетрусу у Туреччині: як працюють українські рятувальники
Находят живых даже спустя 200 часов! Как работают украинские спасатели при разборе завалов в Турции
0:13:57
Россия — это страна-некрофил: Алексей Данилов откровенно о наступлении россиян, “корейском сценарии” и роли ОПЗЖ в этой войне
Волнуешься, что не выключают свет? Какая ситуация с электроэнергией в Украине и будут ли новые отключения
Карта бойових дій в Україні 16.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:18
Одеські механіки ремонтують та передають на фронт бойові машини
После золотых рук мастеров стала, как новенькая! Как одесские механики дали вторую жизнь боевой машине
0:02:27
Святогірськ сьогодні: як місцеві мешканці оговтуються після окупації
Разрушили 90% зданий и не пожалели даже святыню! Как Святогорск возвращается к жизни после деоккупации
Карта бойових дій в Україні 15.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 15 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
Ирина Чайка
Читать дальше
“Мысли о маме до сих пор в голове”: история семьи, которую убили россияне в Буче

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь