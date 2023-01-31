Это вызов, но мы и это выдержим! Данилов о новом возможном наступлении РФ и мобилизации в Украине

Международные эксперты и политики считают, что Россия может с новыми силами провести масштабное наступление на Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона рассказал, возможно ли это и как продвигается мобилизация в Украине.

О новом наступлении России

По его словам, Россия готовит на полигонах около 150 тыс. своих солдат. Страна мобилизировала 300 тыс. человек, половину из них отправили на фронт.

— Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть сегодня перед нашей страной. Мы к этому усердно готовимся. Каждый день президент общается с коллегами касательно военной помощи, также ежедневно идет работа внутри страны.

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Это для нас вызов, но мы и это выдержим. 24 февраля 2022 года было сложнее. Фактически мы были один на один со страной-агрессором, — говорит Данилов.

Он добавил, что раньше другие страны не верили, что мы можем выдержать удар, а сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно из разных уголков мира появляются новости о помощи Украине.

О мобилизации в Украине

Россия распространяет в своей стране информацию, что мужчинам в Украине повестки выдают под дулом автомата. Данилов подчеркнул, что мобилизация началась 24 февраля, и она не прекращалась ни на день. По его словам, она происходит спокойно и взвешенно. То количество людей, которое нужно ВСУ, набирают.

Возле военкоматов стоят очереди. Люди стоят, чтобы проверить свои данные, при необходимости провести определенные процедуры.

Я хочу обратить внимание, что РФ запускает в мессенджерах контент, не имеющий никакого отношения к ситуации. Наша разведка предупреждает, что уровень ИПСО (информационно-психологическая операция — ред.), которые будет использовать Россия, будет расти в геометрической прогрессии, — сообщил секретарь СНБО.

Однако украинцы неоднократно рассказывали, что мужчинам вручают поездки в общественных местах и не только. Ранее мы рассказывали, что делать, если вручили повестку на блокпосте.

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