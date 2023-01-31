Это вызов, но мы и это выдержим! Данилов о новом возможном наступлении РФ и мобилизации в Украине

Международные эксперты и политики считают, что Россия может с новыми силами провести масштабное наступление на Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона рассказал, возможно ли это и как продвигается мобилизация в Украине.
По его словам, Россия готовит на полигонах около 150 тыс. своих солдат. Страна мобилизировала 300 тыс. человек, половину из них отправили на фронт.
— Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть сегодня перед нашей страной. Мы к этому усердно готовимся. Каждый день президент общается с коллегами касательно военной помощи, также ежедневно идет работа внутри страны.
Это для нас вызов, но мы и это выдержим. 24 февраля 2022 года было сложнее. Фактически мы были один на один со страной-агрессором, — говорит Данилов.
Это для нас вызов, но мы и это выдержим. 24 февраля 2022 года было сложнее. Фактически мы были один на один со страной-агрессором, — говорит Данилов.
Он добавил, что раньше другие страны не верили, что мы можем выдержать удар, а сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно из разных уголков мира появляются новости о помощи Украине.
Россия распространяет в своей стране информацию, что мужчинам в Украине повестки выдают под дулом автомата. Данилов подчеркнул, что мобилизация началась 24 февраля, и она не прекращалась ни на день. По его словам, она происходит спокойно и взвешенно. То количество людей, которое нужно ВСУ, набирают.
Возле военкоматов стоят очереди. Люди стоят, чтобы проверить свои данные, при необходимости провести определенные процедуры.
Возле военкоматов стоят очереди. Люди стоят, чтобы проверить свои данные, при необходимости провести определенные процедуры.
Я хочу обратить внимание, что РФ запускает в мессенджерах контент, не имеющий никакого отношения к ситуации. Наша разведка предупреждает, что уровень ИПСО (информационно-психологическая операция — ред.), которые будет использовать Россия, будет расти в геометрической прогрессии, — сообщил секретарь СНБО.
Однако украинцы неоднократно рассказывали, что мужчинам вручают поездки в общественных местах и не только. Ранее мы рассказывали, что делать, если вручили повестку на блокпосте.
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