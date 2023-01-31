Це виклик, але ми і це витримаємо! Данілов про новий можливий наступ РФ та мобілізацію в Україні

Міжнародні експерти та політики вважають, що Росія може з новими силами здійснити масштабний наступ на Україну. Секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону розповів, чи ймовірно це та як просувається мобілізація в Україні.

Про новий наступ Росії

За його словами, Росія готує на полігонах близько 150 тис. своїх солдатів. Країна мобілізувала 300 тис. осіб, половину з них уже відправили на фронт.

— Ми розуміємо загрози й виклики, які є на сьогодні перед нашою країною. Ми до цього потужно готуємося. Щодня президент спілкується з колегами щодо військової допомоги, також щодня триває робота всередині країни.

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Це для нас виклик, але ми і це витримаємо. 24 лютого 2022 року було складніше. Фактично ми були сам на сам з країною-агресором, — каже Данілов.

Він додав, що раніше інші країни не вірили, що ми можемо витримати удар, а зараз ситуація зовсім інша. Щотижня з різних куточків світу з’являються новини про допомогу Україні.

Про мобілізацію в Україні

Росія поширює у своїй країні інформацію, нібито чоловікам в Україні повістки видають під дулом автомата. Данілов наголосив, що мобілізація розпочалася 24 лютого, і вона не припинялася жодного дня. За його словами, вона проходить спокійно та виважено. Ту кількість людей, яка потрібна ЗСУ, набирають.

Біля військкоматів стоять черги. Люди стоять, щоб перевірити свої дані, за потреби провести певні процедури.

Я хочу звернути увагу, що РФ запускає у месенджерах контент, який ніяк не стосується ситуації. Наша розвідка попереджає, що рівень ІПСО (інформаційно-психологічна операція — ред.), які використовуватиме Росія, зростатиме в геометричній прогресії, — повідомив секретар РНБО.

Проте українці неодноразово розповідали, що чоловікам вручають поїздки в громадських місцях чи деінде. Раніше ми розповідали, що робити, якщо вручили повістку на блокпості.

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