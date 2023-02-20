Предоставят ли все же Украине самолеты? Резников об итогах Рамштайна и помощи от партнеров

Наши страны-партнеры становятся все более решительными в своей поддержке. Они передают Украине новое вооружение, а также финансовую и гуманитарную помощь. Сейчас идет активное обсуждение о передаче Украине самолетов.

Великобритания уже обсуждает передачу Украине дальнобойных ракет. Свою военную помощь Украине страны обсуждают на встречах Рамштайн.

Последняя подобная встреча прошла 14 февраля 2023 года в Бельгии. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах Рамштайна в интервью специальному корреспонденту ICTV Владимиру Рунцу. Он рассказал о перспективе предоставления самолетов, ракет большой дальности ATACMS, а также как тактика запугивания со стороны РФ помогает Украине получать необходимое оружие.

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По его словам, стран-участников Рамштайна много. Резников говорит, что антикремлевская коалиция уже составляет 54 страны, столько же стран было на полях Рамштайна.

Встреча состоялась в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, поэтому была встреча министериума стран-членов Альянса. Украина была приглашена в качестве гостя.

— Кроме того, было много двусторонних встреч. Мы обсуждали, конечно, детали поставки оружия для нас. Имеется в виду не только сам факт, который уже всем известен, а детали обучающих программ, на которые наши ребята поехали или поедут. Также обеспечение запчастями, ремонтом, восстановлением, обслуживанием и взаимодействием.

Еще у нас был так называемый танковый ланч. Собрались страны, которые согласились дать контрибуцию в виде танков. Было 16 стран на этой встрече. Цифра поражает. Соответственно, я уже понимаю, когда и что будет касательно подготовки наших танковых экипажей.

Если кто-то думает, что есть синдром усталости от войны, это не так. Наши партнеры настроены очень решительно, настроены на нашу победу, — подчеркнул Резников.

О передаче самолетов

Министр обороны говорит, что Украина нуждалась во многом западном оружии. Это была и артиллерия 155 калибра, и MLRS, системы залпового огня, в частности HIMARS, а также бронированные машины класса Bradley, Marder и т.д., системы ПВО и самолеты.

— У нас все это уже есть. Мы на этом всем или воюем, или учимся. Самолеты — это уже завершение этого списка.

Любой самолет — это очень сложная авиационная платформа. Она требует особого внимания, обслуживания, сети аэродромной системы, подготовки летчиков, техников, инженеров, диспетчеров. Это платформа, способная нести определенный вид ракет, радаров, которой нужно уметь пользоваться.

Я точно знаю, что у нас будут современные самолеты, — убежден Резников.

Он добавляет, что наши партнеры разумно и прагматично подходят к принятию решения дать нам какое-либо оружие. Они поначалу оценивают свои запасы на складах: могут ли они нам дать, в каком количестве, в исправном ли состоянии тот либо другой вид оружия так, чтобы не снизился уровень боеспособности их ВС.

Далее они оценивают возможности обеспечения запчастями и другими вещами для обслуживания. Затем — возможность привлечь и от других партнеров-стран точно такой же вид оружия. Затем возможность их инструкторов научить наших военных и в какой промежуток времени. Также они оценивают финансовые расходы своих бюджетов, политические риски, ведь в некоторых странах есть пророссийские настроения.

— Когда весь этот пакет согласован, тогда принимается политическое решение о передаче нам того или иного оружия, — объясняет Резников.

Какой будет самолет — время покажет. Наши пилоты готовы учиться всему.

— Но важен ответ на вопрос: “Сколько есть свободных самолетов, которые можно нам передать?”, “Есть ли к ним запчасти, обслуживание и оружие?” Но самолеты будут, — уверяет министр.

— А какова участь ракет большой дальности ATACMS?

— Пока их судьба такая же, как была до этого вопроса. Они на складах США, принципиальное решение по ним еще не принято.

Но есть другие технические решения, которые мы, я надеюсь, будем готовы реализовывать с партнерами. Не на 300 км, а на 200 км (имеется в виду дальность ракет — ред.), но, я думаю, скоро враг на себе почувствует.

О ядерных угрозах России

— Накануне Рамштайна Россия вывела военные корабли с ядерным оружием, подняла в небо стратегические бомбардировщики с ядерным оружием и так называемые самолеты Судного дня. Западные партнеры не боятся, что в конце концов Путин применит ядерное оружие, потому что они помогают Украине?

Каждый раз перед Рамштайном они делают что-то провокационное, думая, что они таким образом запугивают партнеров. Но это еще больше вдохновляет партнеров.

Я приведу пример. 10 октября, очень хорошо помню этот Рамштайн, они совершили массированный ракетный обстрел. До этого мои переговоры о серьезных системах ПВО были на том уровне, что уже все аргументы изложены. Партнеры никак не решались делать очередной шаг.

10 октября ракетный массовый удар по Украине, попытка разрушить наши с вами объекты критической инфраструктуры, погрузить нас во тьму, холод, без воды оставить гражданское население. Вы себе не представляете, на каком подъеме происходил Рамштайн, — вспоминает Резников.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в своем интервью рассказал о корейском сценарии войны и плане РФ разделить Украину.

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