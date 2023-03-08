Денежная помощь военным для решения социально-бытовых вопросов: как получить и какая сумма

Во время войны многие военные нуждаются в финансовой помощи в связи с различными жизненными обстоятельствами.
И в Украине такая возможность есть! Подробнее о том, при каких обстоятельствах можно получить выплаты и о какой сумме идет речь, рассказали журналисты АрміяInform.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 30.08.2017 г. № 704 предусмотрено право предоставлять один раз в год военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), лицам рядового и начальствующего состава материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.
Денежное обеспечение имеют право предоставлять командиры воинских частей в пределах имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете Минобороны.
Размер помощи не должен превышать их месячного денежного обеспечения и помощи для оздоровления в размере месячного денежного обеспечения.
Размер помощи не должен превышать их месячного денежного обеспечения и помощи для оздоровления в размере месячного денежного обеспечения.
Получить помощь в размере месячного денежного обеспечения можно только на следующих основаниях:
Для того чтобы получить финансовую помощь, необходимо обратиться по месту службы согласно рапорту военнослужащего на основании приказа командира. В свою очередь, командиру — на основании приказа вышестоящего командира по подчиненности с указанием в нем размера помощи.
При подаче рапорта необходимо указать причину обращения, а также документы, подтверждающие ее.
Стоит отметить, что в месячное финансовое обеспечение, из которого определяется размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, включаются: должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет, а также ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военный имеет право на день подписания приказа о предоставлении денежной помощи.
Добавим, что денежная помощь для решения социально-бытовых вопросов один раз в год не является обязательной, в том числе в случае увольнения. Но военные должны знать о своем праве на получение такого вида помощи.
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