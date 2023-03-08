Твоя работа

Денежная помощь военным для решения социально-бытовых вопросов: как получить и какая сумма

Диана Просяник, практикант сайта 08 марта 2023, 15:00
грошова допомога військовим
Фото: Unsplash

Больше новостей
Тюльпани
Как ухаживать за тюльпанами в вазе, чтобы сохранить их дольше
Чому сіпається око
Ну все, начался нервный тик. Разбираем, почему у тебя дергается глаз
Орхідея
Как ухаживать за орхидеей и что для этого нужно
Лазанья: рецепт класичний від Євгена Клопотенка
Семейный обед по итальянской традиции — классический рецепт лазаньи от Евгения Клопотенко
Смотреть больше

Материалы по теме

Подорожі
Кто может выехать за границу: законные основания для пересечения 2023
Померла речниця ДСНС Євгенія Дудка: 11 місяців боролася за життя
11 месяцев борьбы и десятки операций, но все напрасно — спасательница Евгения Дудка умерла после российского обстрела
режим дня
Ритм ради жизни: как выровнять свой режим дня и зачем это делать
Крым
Поддержка Украины растет: что происходит в Крыму и действительно ли россияне чувствуют свое шаткое положение

Видео
0:05:11
Протести в Грузії: що спричинило і реакція ЄС та США

Столкновения с полицией и десятки арестованных — что известно о массовых протестах в Грузии и реакцию мира на это
0:09:33
История бабушки-спасательницы
Приютила всех, кто нуждался! Бабушка Мария из Черниговской области стала ангелом для волонтеров и беженцев
0:03:15
Дроны для ВСУ
Инженеры из Черкасс собирают уникальных птиц — такие дроны еще никто не видел
0:03:56
Собственное дело
Государственная помощь бизнесу: что обещает дать Власна справа
Карта бойових дій в Україні
Безуспешные штурмы и постоянные обстрелы: карта боевых действий в Украине 8 марта в режиме онлайн
0:03:15
Николаевская область новости
Тут уничтожены целые улицы! Как в выжженное войной село Мирное возвращается жизнь
0:06:30
Історії людей які вижили під завалами
Спасло правило двух стен: истории киевлян, выживших под завалами домов
0:05:50
посівна
Посевная 2023 года: как аграрии продолжают работать под вражескими пулями
0:05:47
Якою має бути перемога у війні
Наша позиция бескомпромиссна. Какой должна быть победа в войне — мысли украинцев
0:03:01
Никополь новости
Война против гражданских: Россия продолжает почти ежедневные обстрелы Никополя
Больше видео
Саломе Зурабишвили
Читать дальше
Неоднозначные высказывания и “сбалансированный подход”: что известно о президенте Грузии Саломе Зурабишвили

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь