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15 мільйонів родинам тих, хто загинув у полоні: Верховна Рада оновлює механізм виплат

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 29 Липня 2025, 09:15
виплати для сімей військових
Фото Unsplash

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