15 мільйонів родинам тих, хто загинув у полоні: Верховна Рада оновлює механізм виплат

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №13168, який забезпечить виплати родинам тих військових, які загинули у полоні, незалежно від причини смерті. Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

Це рішення може допомогти родинам, яким доводилося роками боротися за своє право на допомогу в судах. Розповідаємо, що передбачає новий документ і чому він важливий для тисяч українських сімей.

Що змінюється для родин тих, хто загинув у полоні

Сім’ї тих військовослужбовців, які померли в полоні, нарешті зможуть отримувати гарантовану державну допомогу — 15 мільйонів гривень, незалежно від того, що саме стало причиною смерті.

До цього моменту законодавство містило правову прогалину: якщо обставини смерті були нез’ясованими або не підтвердженими як бойові, родина могла залишитися без виплат. Це змушувало близьких самостійно проходити через складні судові процеси.

Розширення строків для поранених

У документі передбачено ще одну важливу зміну — збільшення строку для подання документів на допомогу у разі поранення чи хвороби. Якщо військовий не отримав інвалідність, але зазнав ушкодження під час служби, тепер у нього буде рік після звільнення, щоб оформити виплати. Раніше цей строк становив лише три місяці.

Допомога залежно від прожиткового мінімуму

Також оновлено механізм нарахування грошової допомоги у випадках втрати працездатності. Виплати будуть залежати від до прожиткового мінімуму на 1 січня року, коли людині встановлено інвалідність. Це дозволить враховувати актуальні економічні умови і потенційно збільшить розмір допомоги.

Цілі на майбутнє

Наразі законопроект ухвалено лише в першому читанні. Для остаточного затвердження його мають ще розглянути у другому читанні та проголосувати загалом.

У Верховній Раді зазначили, що зміни спрямовані на посилення соціального захисту військових та усунення правової невизначеності, яка досі заважала багатьом сім’ям отримати належну підтримку.

Раніше ми розповідали, як отримати соціальні виплати, якщо військовий зник безвісти.

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