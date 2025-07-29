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15 миллионов семьям тех, хто погиб в плену: Верховная Рада обновляет механизм выплат

Анастасия Жиденко, редактор сайта 29 июля 2025, 09:15
выплати для семей военных
Фото Unsplash

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