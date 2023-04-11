Родной человек пропал без вести: как получить социальные выплаты

К сожалению, многие военные в зоне боевых действий объявляются пропавшими без вести. Их родственники могут рассчитывать на определенные социальные гарантии. В частности, за военнослужащими сохраняется выплата денежного довольствия.

Какие нюансы получения помощи и кто может оформить пособие после того, как родственник пропал без вести, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Условия: кто может получить выплаты

Важно, что любые выплаты возможны только после подтверждения факта исчезновения или попадания в плен. Деньги будут начисляться за весь период действия правового статуса пропавшего без вести.

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Как и кто может получить их, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Их могут получить члены семьи военнослужащего, а именно:

супруга/супруг, а в случае ее/его отсутствия — совершеннолетние дети проживающие вместе с военным (-ой);

законный представитель: опекун, попечитель или усыновитель несовершеннолетних детей-инвалидов с детства — независимо от их возраста;

лица, состоящие на содержании военнослужащего: члены семьи, которые были на его полном обеспечении или получали помощь, которая была постоянным и основным источником средств к существованию;

родители в равных долях, если у военнослужащего не было законного брака или детей.

Если одно из лиц в письменном виде отказывается от выплаты денежной помощи, его доля равномерно распределяется между другими лицами, имеющими право на получение выплат.

Как подать заявление

Чтобы оформить выплаты, родным нужно подать заявление на имя командира воинской части.

К заявлению следует приложить документы:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве, регистрации места жительства/нахождения; справку о регистрации места жительства членов семьи, в случае если в паспорте такая информация отсутствует; копию свидетельства о браке, при необходимости и наличии; копии свидетельств о рождении детей, при наличии; копию справки об идентификационном коде. Для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от кода, — копия страницы паспорта с такой отметкой.

После этого командир воинской части должен рассмотреть документы в течение 15 дней и принять решение о выплате или отказе в денежном обеспечении. О решении заявителю будет сообщено в письменной форме.

Отказать в денежной помощи командир может, если военнослужащий добровольно сдался в плен, самовольно оставил воинские части, места службы или дезертировал. Ведь в таком случае выплата не производится.

Дополнительные льготы для семей пропавших без вести

Некоторые группы лиц могут оформить пенсию в связи с потерей кормильца. Это касается нетрудоспособных членов семьи, которые были на содержании пропавшего без вести и его детей.

Чтобы подать заявку на пенсию, обратись в территориальное подразделение Пенсионного фонда.

Для детей пропавших без вести и военнопленных предусмотрен внеочередной прием в детские учреждения по месту жительства.

А также гарантированное зачисление вне конкурса в государственные и коммунальные высшие и профессионально-технические учебные заведения Украины.

Однако это не все, для семей погибших предусмотрены и другие льготы Законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Члены семей пропавших без вести и пленных военнослужащих обеспечиваются путевками в санаторно-курортные учреждения с оплатой половины стоимости.

Им предоставляется 50% скидка на оплату квартплаты и плату за коммунальные услуги в жилых домах всех форм собственности в пределах установленных норм.

Родители военнослужащих имеют право на безвозмездный проезд во всех видах городского транспорта по месту жительства, кроме такси. А также на сообщения железнодорожного, водного и автобусного пригородного транспорта при наличии удостоверения.

Также они имеют 50% скидку при использовании междугородного железнодорожного, воздушного, водного и автомобильного транспорта.

Члены семей имеют право на земельный участок и помощь от органов местной власти в строительстве, если изъявили желание построить частный дом.

Родственники имеют право на безвозмездное получение в частную собственность жилого помещения, занимаемого ими в домах государственного жилищного фонда.

А также на внеочередное право на улучшение жилищных условий при необходимости.

Неопределенная потеря — одна из самых тяжелых. Как смириться со статусом “пропавший без вести” у родного человека и прожить свою потерю, читай в материале.

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