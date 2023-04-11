Родной человек пропал без вести: как получить социальные выплаты

К сожалению, многие военные в зоне боевых действий объявляются пропавшими без вести. Их родственники могут рассчитывать на определенные социальные гарантии. В частности, за военнослужащими сохраняется выплата денежного довольствия.
Какие нюансы получения помощи и кто может оформить пособие после того, как родственник пропал без вести, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Важно, что любые выплаты возможны только после подтверждения факта исчезновения или попадания в плен. Деньги будут начисляться за весь период действия правового статуса пропавшего без вести.
Как и кто может получить их, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Их могут получить члены семьи военнослужащего, а именно:
Если одно из лиц в письменном виде отказывается от выплаты денежной помощи, его доля равномерно распределяется между другими лицами, имеющими право на получение выплат.
Чтобы оформить выплаты, родным нужно подать заявление на имя командира воинской части.
К заявлению следует приложить документы:
После этого командир воинской части должен рассмотреть документы в течение 15 дней и принять решение о выплате или отказе в денежном обеспечении. О решении заявителю будет сообщено в письменной форме.
Отказать в денежной помощи командир может, если военнослужащий добровольно сдался в плен, самовольно оставил воинские части, места службы или дезертировал. Ведь в таком случае выплата не производится.
Некоторые группы лиц могут оформить пенсию в связи с потерей кормильца. Это касается нетрудоспособных членов семьи, которые были на содержании пропавшего без вести и его детей.
Чтобы подать заявку на пенсию, обратись в территориальное подразделение Пенсионного фонда.
Для детей пропавших без вести и военнопленных предусмотрен внеочередной прием в детские учреждения по месту жительства.
А также гарантированное зачисление вне конкурса в государственные и коммунальные высшие и профессионально-технические учебные заведения Украины.
Однако это не все, для семей погибших предусмотрены и другие льготы Законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.
Также они имеют 50% скидку при использовании междугородного железнодорожного, воздушного, водного и автомобильного транспорта.
А также на внеочередное право на улучшение жилищных условий при необходимости.
Неопределенная потеря — одна из самых тяжелых. Как смириться со статусом “пропавший без вести” у родного человека и прожить свою потерю, читай в материале.
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