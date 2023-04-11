Рідна людина зникла безвісти: як отримати соціальні виплати

На жаль, чимало військових у зоні бойових дій оголошуються зниклими безвісти. Їхні родичі можуть розраховувати на визначені державою соціальні гарантії. Зокрема, за військовослужбовцями зберігається виплата грошового забезпечення.

Які нюанси отримання допомоги соціальних гарантій та хто може оформити пенсію після того, як родич зник безвісти, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Умови: хто може отримати виплати

Важливо: будь-які виплати можливі лише після підтвердження факту зникнення або полону. Гроші нараховуватимуться за весь період дії правового статусу зниклого безвісти.

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А як і хто може їх отримати, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Їх можуть отримати члени сім’ї військовослужбовця/-иці, а саме:

дружина/чоловік, а в разі її/його відсутності — повнолітні діти які проживають разом з військовим (-ою);

законний представник: опікун, піклувальник чи усиновлювач неповнолітніх дітей-інвалідів з дитинства — незалежно від їх віку;

особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця: члени сім’ї, які були на його повному утриманні або одержували допомогу, яка була постійним і основним джерелом засобів до існування;

батьки рівними частками, якщо у військовослужбовця не було законного шлюбу чи дітей.

Якщо одна з осіб письмово відмовляється від виплати грошового забезпечення, її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на отримання виплат.

Як подати заяву на виплати родинам зниклих безвісти

Щоб оформити виплати, рідним потрібно подати відповідну заяву на ім’я командира військової частини.

До заяви слід додати документи:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові, реєстрацію місця проживання/перебування; довідку про реєстрацію місця проживання членів сім’ї, у разі, якщо в паспорті така інформація відсутня; копію свідоцтва про шлюб, за наявності; копії свідоцтв про народження дітей, за наявності; копію довідки про ідентифікаційний код (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від коду, — копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Після цього командир військової частини має розглянути документи протягом 15 днів та прийняти рішення щодо виплати або відмови у грошовому забезпеченні. Про рішення заявнику повідомлять у письмовій формі.

Відмовити у грошовому забезпеченні командир може, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, самовільно залишив військову частину, місце служби або дезертував. Адже в такому разі виплати не здійснюються.

Додаткові пільги для родин зниклих безвісти

Деякі групи осіб можуть оформити пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Це стосується непрацездатних членів сім’ї, які були на утриманні зниклого, та його дітей.

Щоб подати заявку на пенсію, звернися до територіального підрозділу Пенсійного фонду.

Для дітей зниклих безвісти й полонених передбачено позачерговий прийом у дитячі заклади за місцем проживання.

А також гарантоване зарахування поза конкурсом до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України.

Однак це не все, для родин загиблих передбачені й інші пільги Законом України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

Члени сімей зниклих безвісти й полонених військовослужбовців забезпечуються путівками до санаторно-курортних закладів з оплатою половини вартості.

Їм надається 50 % знижки плати за квартирну плату та плату за комунальні послуги в житлових будинках усіх форм власності в межах установлених норм.

Батьки військовослужбовців мають право на безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту за місцем проживання, крім таксі. А також на сполучення залізничного, водного та автобусного приміського транспорту за наявності посвідчення.

Також вони мають 50% знижки при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом.

Члени сімей мають право на земельну ділянку та допомогу від органів місцевої влади в будівництві, якщо виявили бажання побудувати приватний будинок.

Родичі зниклих безвісти мають право на безоплатне одержання в приватну власність житлового приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду.

А також на позачергове право на поліпшення житлових умов за потреби.

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