Рідна людина зникла безвісти: як отримати соціальні виплати

На жаль, чимало військових у зоні бойових дій оголошуються зниклими безвісти. Їхні родичі можуть розраховувати на визначені державою соціальні гарантії. Зокрема, за військовослужбовцями зберігається виплата грошового забезпечення.
Які нюанси отримання допомоги соціальних гарантій та хто може оформити пенсію після того, як родич зник безвісти, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Важливо: будь-які виплати можливі лише після підтвердження факту зникнення або полону. Гроші нараховуватимуться за весь період дії правового статусу зниклого безвісти.
А як і хто може їх отримати, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Їх можуть отримати члени сім’ї військовослужбовця/-иці, а саме:
Якщо одна з осіб письмово відмовляється від виплати грошового забезпечення, її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на отримання виплат.
Щоб оформити виплати, рідним потрібно подати відповідну заяву на ім’я командира військової частини.
Щоб оформити виплати, рідним потрібно подати відповідну заяву на ім’я командира військової частини.
До заяви слід додати документи:
Після цього командир військової частини має розглянути документи протягом 15 днів та прийняти рішення щодо виплати або відмови у грошовому забезпеченні. Про рішення заявнику повідомлять у письмовій формі.
Відмовити у грошовому забезпеченні командир може, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, самовільно залишив військову частину, місце служби або дезертував. Адже в такому разі виплати не здійснюються.
Деякі групи осіб можуть оформити пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Це стосується непрацездатних членів сім’ї, які були на утриманні зниклого, та його дітей.
Щоб подати заявку на пенсію, звернися до територіального підрозділу Пенсійного фонду.
Для дітей зниклих безвісти й полонених передбачено позачерговий прийом у дитячі заклади за місцем проживання.
А також гарантоване зарахування поза конкурсом до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України.
Однак це не все, для родин загиблих передбачені й інші пільги Законом України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.
Також вони мають 50% знижки при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом.
А також на позачергове право на поліпшення житлових умов за потреби.
Невизначена втрата — одна з найтяжчих. Як змиритися зі статусом рідної людини “зниклий безвісти” та прожити свою втрату, читай у матеріалі.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.