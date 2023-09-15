Як отримати військовий квиток та чи можуть дати його повторно: пояснення експерта

Військові квитки, незалежно від того, чи діє в країні воєнний стан, мають бути в усіх військовозобов’язаних. Саме цей документ визначає належність його власника до виконання військового обов’язку. Як отримати військовий квиток, та яка відповідальність за безобліковість в Україні 2023 — читай в матеріалі.
Адвокат і представник громадської організації Платформа прав людини Євген Воробйов зазначає, що за військовим квитком потрібно йти в ТЦК. Відповідно до Указу Президента України, положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу (військовозобов’язані, резервісти) зобов’язані надійно зберігати військові квитки, стежити за своєчасним і точним внесенням до них змін та виконувати вимоги Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.
Повторно військовий квиток може бути видано військовослужбовцю за рішенням керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (керівника відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України, який відповідає за стан військового обліку), на підставі особистого рапорту (заяви) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста) у випадках:
Видача військового квитка у зв’язку зі зміною прізвища, імені та по батькові військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста) здійснюється на підставі одержаного військовослужбовцем (військовозобов’язаним, резервістом) нового паспорта громадянина України.
Євген Воробйов стверджує, що за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, передбачено адміністративну відповідальність за ст. 210 КУПАП у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн. Притягає до адміністративної відповідальності керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Ч. 6 ст. 37 ЗУ Про військовий обов’язок і військову службу передбачається, що виключення з військового обліку підлягають громадяни України, які:
За словами адвоката, це можливо. Постановою КМУ № 352 від 21.03.2022 Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, це мають робити територіальні центри комплектування, місцеві підрозділи держадміністрацій, органи місцевого самоврядування тощо.
Отже, фактично всі органи державної влади, органи місцевого самоврядування підприємства, установи та організації залучені в допомозі ТЦК СП у виявленні допризовників, військовозобов’язаних, щоб останні перебували на військовому обліку. Тому за великого бажання у ТЦК СП є важелі для виявлення осіб, які не перебувають на обліку.
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