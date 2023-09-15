Війна в Україні

Як отримати військовий квиток та чи можуть дати його повторно: пояснення експерта

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Вересня 2023, 07:00
Як отримати військовий квиток та чи можуть дати його повторно: пояснення експерта
Фото: Unsplash

Більше новин
вручили повістку на вулиці що робити
Повістки на вулиці. Чи можуть одразу забрати на службу та що робити — розбір експертів
Катишки
Речі будуть, як нові: як прибрати ковтунці з одягу
як відмити руки від горіхів
Просте мило тут не допоможе! Як відмити руки після горіхів: дієві способи
​​День фармацевта 2022
Зайшовши до аптеки, не забудьте привітати: коли День фармацевта 2023
Дивитись більше

Матеріали по темі

вручили повістку на вулиці що робити
Повістки на вулиці. Чи можуть одразу забрати на службу та що робити — розбір експертів
Андріївка
ЗСУ звільнили Андріївку! Як українські військові просуваються на Бахмутському напрямку
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 15 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Перехоплені розмови
Бувало, пів людини розривало: зізнання російського вбивці у перехоплених розмовах

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 15 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:01:22
Перехоплені розмови
Бувало, пів людини розривало: зізнання російського вбивці у перехоплених розмовах
0:04:50
Броньовані Черепахи
Броньовані черепахи допомагають ЗСУ! Як лікарі-бізнесмени стали волонтерами
0:03:21
Прикордонники
Історії прикордонників! Як наші герої обороняли Донецький напрямок від російських загарбників
0:03:31
Троєщинські луки
Троєщинські луки врятували! Екологи і депутатка Київської міської ради не дали рейдерам знищити природу
0:03:57
Богородичне
Хронологія боїв за Богородичне: окупанти скинули авіабомбу, палили ліс фосфором, але лишили по собі тільки сміття
0:04:34
Українські винаходи, які змінюють світ: біонічні руки та розпізнавальні рукавички
Українські розробки змінюють світ! Що відомо про біонічні руки, нові антибіотики та розпізнавальні рукавички
0:12:54
Чи вистачає військовим аптечок на фронті та якої вони якості
Міноборони не закуповує аптечки? Чи вистачає військовим тактичної медицини і якої вона якості — детальніше
0:12:48
Ситуація на Кримському мосту сьогодні 14 вересня 2023
“Режим провітрювання” у Керчі: Гуменюк про Кримський міст та поведінку ворожих кораблів
Карта бойових дій в Україні сьогодні 14.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 14 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
дитина посварилася з вчителем
Читати далі
Це може бути й не маніпуляція! Що робити, якщо дитина конфліктує з вчителем і як реагувати батькам
Як завжди стояти на своєму
Читати далі
Боїшся попросити підвищення чи відстояти свої права? Читай, як завжди стояти на своєму

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь