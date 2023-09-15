Як отримати військовий квиток та чи можуть дати його повторно: пояснення експерта

Військові квитки, незалежно від того, чи діє в країні воєнний стан, мають бути в усіх військовозобов’язаних. Саме цей документ визначає належність його власника до виконання військового обов’язку. Як отримати військовий квиток, та яка відповідальність за безобліковість в Україні 2023 — читай в матеріалі.

Як отримати військовий квиток та коли його можуть дати повторно: пояснює експерт

Адвокат і представник громадської організації Платформа прав людини Євген Воробйов зазначає, що за військовим квитком потрібно йти в ТЦК. Відповідно до Указу Президента України, положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу (військовозобов’язані, резервісти) зобов’язані надійно зберігати військові квитки, стежити за своєчасним і точним внесенням до них змін та виконувати вимоги Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Повторно військовий квиток може бути видано військовослужбовцю за рішенням керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (керівника відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України, який відповідає за стан військового обліку), на підставі особистого рапорту (заяви) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста) у випадках:

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непридатності військового квитка для дальшого користування;

знищення військового квитка під час стихійного лиха;

втрати або викрадення військового квитка;

зміни прізвища, імені та по батькові військовослужбовця.

Видача військового квитка у зв’язку зі зміною прізвища, імені та по батькові військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста) здійснюється на підставі одержаного військовослужбовцем (військовозобов’язаним, резервістом) нового паспорта громадянина України.

Що буде, якщо не стати на облік, та кого можуть виключити з військового обліку

Євген Воробйов стверджує, що за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, передбачено адміністративну відповідальність за ст. 210 КУПАП у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн. Притягає до адміністративної відповідальності керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Ч. 6 ст. 37 ЗУ Про військовий обов’язок і військову службу передбачається, що виключення з військового обліку підлягають громадяни України, які:

призвані чи прийняті на військову службу;

проходять військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

досягли граничного віку перебування в запасі;

припинили громадянство України;

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.

Чи можна в Україні відстежити осіб, які не мають військово-облікових документів

За словами адвоката, це можливо. Постановою КМУ № 352 від 21.03.2022 Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, це мають робити територіальні центри комплектування, місцеві підрозділи держадміністрацій, органи місцевого самоврядування тощо.

Отже, фактично всі органи державної влади, органи місцевого самоврядування підприємства, установи та організації залучені в допомозі ТЦК СП у виявленні допризовників, військовозобов’язаних, щоб останні перебували на військовому обліку. Тому за великого бажання у ТЦК СП є важелі для виявлення осіб, які не перебувають на обліку.

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