Война в Украине

Как получить военный билет и могут ли дать его повторно: объяснение эксперта

Анна Голишевская, редактор сайта 15 сентября 2023, 07:00
Как получить военный билет и могут ли дать его повторно: объяснение эксперта
Фото: Unsplash

Больше новостей
Катишки
Вещи будут как новые: как убрать катышки с одежды
як відмити руки від горіхів
Простое мыло здесь не поможет! Как отмыть руки от орехов: действенные способы
​​День фармацевта 2022
Зайдешь в аптеку — не забудь поздравить: когда День фармацевта 2023
Генератор для дому
Если будут перебои с электричеством: как выбрать генератор для дома
Смотреть больше

Материалы по теме

Андріївка
ВСУ освободили Андреевку! Как украинские военные продвигаются на Бахмутском направлении
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 15 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Перехваченные разговоры
Бывало, пол человека разрывало: признание русского убийцы в перехваченных разговорах
Броньовані Черепахи
Бронированные черепахи помогают ВСУ! Как врачи-бизнесмены стали волонтерами

Видео
Карта бойових дій в Україні

Карта боевых действий 15 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:01:22
Перехваченные разговоры
Бывало, пол человека разрывало: признание русского убийцы в перехваченных разговорах
0:04:50
Броньовані Черепахи
Бронированные черепахи помогают ВСУ! Как врачи-бизнесмены стали волонтерами
0:03:21
Прикордонники
Истории пограничников! Как наши герои обороняли Донецкое направление от российских захватчиков
0:03:31
Троєщинські луки
Троещинские луга спасли! Экологи и депутат Киевского городского совета не дали рейдерам уничтожить природу
0:03:57
Богородичне
Хронология боев за Богородичное: оккупанты сбросили авиабомбу, жгли лес фосфором, но оставили после себя только мусор
0:04:34
Українські винаходи, які змінюють світ: біонічні руки та розпізнавальні рукавички
Украинские разработки меняют мир! Что известно о бионических руках, новых антибиотиках и перчатках для перевода
0:12:54
Чи вистачає військовим аптечок на фронті та якої вони якості
Минобороны не закупает аптечки? Хватает ли военным тактической медицины и какого она качества — подробнее
0:12:48
Ситуація на Кримському мосту сьогодні 14 вересня 2023
“Режим проветривания” в Керчи: Гуменюк про Крымский мост и маневры вражеских кораблей
Карта бойових дій в Україні сьогодні 14.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 14 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Ребенок поссорился с учителем
Читать дальше
Это может быть и не манипуляция! Что делать, если ребенок конфликтует с учителем и как реагировать родителям
Як завжди стояти на своєму
Читать дальше
Боишься попросить повышение или отстоять свои права? Читай, как всегда стоять на своем

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь