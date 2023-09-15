Как получить военный билет и могут ли дать его повторно: объяснение эксперта

Военные билеты, независимо от того, действует ли в стране военное положение, должны быть у всех военнообязанных. Именно этот документ определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга. Как получить военный билет и какая ответственность за безучетность в Украине 2023 — читай в материале.

Как получить военный билет и когда его могут дать повторно: объясняет эксперт

Адвокат и представитель общественной организации Платформа прав человека Евгений Воробьев отмечает, что за военным билетом следует идти в ТЦК. Согласно Указу Президента Украины положения о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и Положения о военном билете офицера запаса (военнообязанные, резервисты) обязаны надежно хранить военные билеты, следить за своевременным и точным внесением в них изменений и выполнять требования Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Повторно военный билет может быть выдан военнослужащему по решению руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки (руководителя соответствующего подразделения Центрального управления или регионального органа Службы безопасности Украины, заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины, отвечающего за состояние военного учета), на основании личного рапорта (заявления) военнослужащего (военнообязанного, резервиста) в случаях:

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непригодности военного билета для дальнейшего использования;

уничтожение военного билета во время стихийного бедствия;

потери или похищения военного билета;

смены фамилии, имени и отчества военнослужащего.

Выдача военного билета в связи с изменением фамилии, имени и отчества военнослужащего (военнообязанного, резервиста) осуществляется из полученного военнослужащим (военнообязанным, резервистом) нового паспорта гражданина Украины.

Что может быть, если не стать на учет, и кого могут исключить из военного учета

Евгений Воробьев утверждает, что за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета предусмотрена административная ответственность по ст. 210 КУПАП в виде штрафа от 850 до 1700 грн. Привлекает к административной ответственности руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Ч. 6 ст. 37 ЗУ О воинской обязанности и военной службе предполагается, что исключения из военного учета подлежат граждане Украины, которые:

призванные или принятые на военную службу;

проходят военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

признанные военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

прекратили гражданство Украины;

были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

направленные для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими.

Можно ли в Украине отследить лиц, не имеющих военно-учетных документов

По словам адвоката, это возможно. Постановлением КМУ № 352 от 21.03.2022 Об утверждении Положения о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, это должны делать территориальные центры комплектования, местные подразделения госадминистраций, органы местного самоуправления и т.д.

Следовательно, фактически все органы государственной власти, органы местного самоуправления предприятия, учреждения и организации привлечены в помощи ТЦК СП в обнаружении допризывников, военнообязанных, чтобы они состояли на военном учете. Поэтому при большом желании у ТЦК СП есть рычаги для выявления лиц, не состоящих на учете.

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