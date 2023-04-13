Болезнь далекой Америки? Как распознать у себя ожирение и что с этим делать

Почему-то считается, что ожирение — это проблема Америки, но на самом деле неутешительная статистика касается всего мира и Украины в частности.

Так, 30% людей в мире имеют избыточный вес, более 680 млн человек живут с ожирением, и цифра растет каждые десять лет на 10%. Каждый третий украинец имеет избыточный вес, а каждый четвертый страдает ожирением.

Так что так называемая проблема далекой Америки не такая уж и далекая. Однако ожирение — это не только лишний вес. Оно провоцирует ряд опасных заболеваний. Всё об ожирении рассказали на платформе SIM Health & Medicine.

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Ожирение: симптомы и связанные болезни

По современным представлениям, ожирение — это самостоятельное хроническое заболевание, которое может прогрессировать и рецидивировать. Поэтому человек на протяжении всей жизни нуждается в медицинском контроле и изменении образа жизни.

Если ты не можешь определить сразу, у тебя просто избыточный вес или ожирение, поможет эта формула:

Избыточная масса тела: ИМТ ≥ 25 кг/м² ˂ 30 кг/м².

Ожирение: ИМТ ≥ 30 кг/м².

Симптомы

Ожирение разрушает нормальное функционирование организма, нарушает аппетит, энергетический баланс, баланс гормонов, поэтому ты можешь испытывать такие симптомы:

боль в суставах;

снижение подвижности;

апноэ во время сна.

Болезни, что провоцирует ожирение

Кроме того, ожирение — не только эстетическая или психологическая проблема, но и фактор риска развития других заболеваний. Поэтому люди, страдающие ожирением, могут столкнуться с определенными последствиями:

65% пациентов с ожирением имеют гипертензию (АГ);

растет заболеваемость сахарным диабетом второго типа (СД2Т), ассоциированный с повышенным индексом массы тела;

растет сердечно-сосудистая заболеваемость (ССЗ) и частота внезапной смерти;

ожирение стает причиной бесплодия, неалкогольной жировой болезни печени, дислипидемии.

Ремиссия от ожирения

Людям, склонным к ожирению, нужно будет запастись терпением на пути к здоровому телу. Чтобы не допустить регресса, следует регулярно соблюдать правила по здоровому питанию и физической активности.

Важно понимать, что ожирение — хроническое заболевание, вылечить его окончательно невозможно. Но вполне реально добиться долговременной ремиссии.

Начать свою борьбу с лишними килограммами следует с визита к врачу. Он проведет скрининг ожирения, артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушений углеводного обмена, дислипидемии и оценит сердечно-сосудистые риски.

Все это позволит подобрать правильную диету и безопасную физическую нагрузку, чтобы похудение проходило легко, быстро и в удовольствие.

Если мечтаешь о красивых ножках и упругом животе, спорт в этом поможет. Марина Боржемская поделилась эффективным комплексом упражнений для тренировки на эти группы мышц.

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