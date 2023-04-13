Хвороба далекої Америки? Як розпізнати у себе ожиріння та що з цим робити

Чомусь вважається, що ожиріння — це проблема Америки, та насправді невтішна статистика стосується всього світу, й України зокрема.

Так, 30% людей у світі мають надлишкову вагу, понад 680 млн живуть з ожирінням, і цифра зростає щодесять років на 10%. Кожен третій українець має надлишкову вагу, а кожен четвертий страждає на ожиріння.

Тож так звана проблема далекої Америки не така вже й далека. Однак ожиріння — це не лише про зайву вагу. Воно провокує низку небезпечних хвороб. Усе про ожиріння розповіли на платформі SIM Health & Medicine.

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Ожиріння: симптоми та пов’язані хвороби

За сучасними уявленнями, ожиріння — це самостійне хронічне захворювання, яке може прогресувати і рецидивувати. Тому людина протягом усього життя потребує медичного контролю та зміни способу життя.

Якщо ти не можеш визначити одразу, чи у тебе просто надлишкова вага, чи ожиріння, допоможе ця формула:

Надлишкова маса тіла: ІМТ ≥ 25 кг/м² ˂ 30 кг/ м².

Ожиріння: ІМТ ≥ 30 кг/м².

Симптоми

Ожиріння руйнує нормальне функціонування організму, порушує апетит, енергетичний баланс, баланс гормонів, тож ти можеш відчувати такі симптоми::

біль у суглобах;

зниження рухливості;

апное під час сну.

Хвороби, які провокує ожиріння

Крім того, ожиріння — не лише естетична або психологічна проблема, а й фактор ризику розвитку інших захворювань. Тож люди, які страждають від ожиріння, можуть зіштовхнутися з певними наслідками:

65% пацієнтів з ожирінням мають артеріальну гіпертензію (АГ);

зростає захворюваність на цукровий діабет другого типу (ЦД2Т), асоційований з підвищеним індексом маси тіла;

зростає серцево-судинна захворюваність (ССЗ) та частота раптової смерті;

ожиріння спричиняє безпліддя, а також неалкогольну жирову хворобу печінки та дисліпідемію.

Ремісія від ожиріння

Людям, які схильні до ожиріння, слід запастися терпінням на шляху до здорового тіла. Щоб не допустити регресу, треба дотримуватися правил зі здорового харчування та фізичної активності.

Важливо розуміти, що ожиріння — хронічне захворювання, вилікувати його остаточно неможливо. Але цілком реально досягти довготривалої ремісії.

Почати свою боротьбу із зайвими кілограмами слід з візиту до лікаря. Він проведе скринінг ожиріння, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, порушень вуглеводного обміну, дисліпідемії та оцінить серцево-судинні ризики.

На основі цього можна підібрати правильну дієту та безпечне фізичне навантаження, щоб схуднення проходило легко, швидко й у задоволення.

Якщо мрієш про красиві ніжки та пружний живіт, спорт у цьому допоможе. Марина Боржемска поділилася дієвим комплексом вправ для тренування на ці групи м’язів.

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