Хвороба далекої Америки? Як розпізнати у себе ожиріння та що з цим робити

Чомусь вважається, що ожиріння — це проблема Америки, та насправді невтішна статистика стосується всього світу, й України зокрема.
Так, 30% людей у світі мають надлишкову вагу, понад 680 млн живуть з ожирінням, і цифра зростає щодесять років на 10%. Кожен третій українець має надлишкову вагу, а кожен четвертий страждає на ожиріння.
Тож так звана проблема далекої Америки не така вже й далека. Однак ожиріння — це не лише про зайву вагу. Воно провокує низку небезпечних хвороб. Усе про ожиріння розповіли на платформі SIM Health & Medicine.
За сучасними уявленнями, ожиріння — це самостійне хронічне захворювання, яке може прогресувати і рецидивувати. Тому людина протягом усього життя потребує медичного контролю та зміни способу життя.
Якщо ти не можеш визначити одразу, чи у тебе просто надлишкова вага, чи ожиріння, допоможе ця формула:
Ожиріння руйнує нормальне функціонування організму, порушує апетит, енергетичний баланс, баланс гормонів, тож ти можеш відчувати такі симптоми::
Крім того, ожиріння — не лише естетична або психологічна проблема, а й фактор ризику розвитку інших захворювань. Тож люди, які страждають від ожиріння, можуть зіштовхнутися з певними наслідками:
Людям, які схильні до ожиріння, слід запастися терпінням на шляху до здорового тіла. Щоб не допустити регресу, треба дотримуватися правил зі здорового харчування та фізичної активності.
Важливо розуміти, що ожиріння — хронічне захворювання, вилікувати його остаточно неможливо. Але цілком реально досягти довготривалої ремісії.
Важливо розуміти, що ожиріння — хронічне захворювання, вилікувати його остаточно неможливо. Але цілком реально досягти довготривалої ремісії.
Почати свою боротьбу із зайвими кілограмами слід з візиту до лікаря. Він проведе скринінг ожиріння, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, порушень вуглеводного обміну, дисліпідемії та оцінить серцево-судинні ризики.
На основі цього можна підібрати правильну дієту та безпечне фізичне навантаження, щоб схуднення проходило легко, швидко й у задоволення.
Якщо мрієш про красиві ніжки та пружний живіт, спорт у цьому допоможе. Марина Боржемска поділилася дієвим комплексом вправ для тренування на ці групи м’язів.
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