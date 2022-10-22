Обида вредит только тебе: как прожить деструктивную эмоцию

Обида — одно из тех деструктивных чувств, которые могут поселиться глубоко в нас, пустить корни и ежедневно выматывать физически и эмоционально.
Хуже всего, что ты страдаешь гораздо больше, чем оскорбивший человек, и топишь это в саморазрушении. Так что справится с чувством обиды надо в первую очередь тебе.
Обычно мы не замечаем, как эта эмоция разрушает нашу жизнь. Мы превращаемся в жертву собственных чувств. Только вспомни, сколько раз ты чувствовал(-а), что теперь не ты управляешь эмоциями, а они тобой.
Единственным выходом из этого разрушительного состояния является прощение. Как бы религиозно это ни звучало, но в нем заключается великая сила душевного покоя. Как научиться отпускать оскорбления, рассказала психолог Виктория Островская.
Обижаться — это одна из функций психологической самозащиты, являющаяся вполне естественной реакцией человека.
Когда ты чувствуешь, что другой сделал или сказал что-то плохое в твою сторону, то нормальным есть желание обидеться и защитить себя. Это сигнализирует о самоуважении и личностных границах.
Однако если ты вовремя не отреагируешь на вещи, нарушающие твои границы, а подавишь злобу в себе, то эмоция превратится в деструктивную обиду, а ты — в жертву.
Однако если ты вовремя не отреагируешь на вещи, нарушающие твои границы, а подавишь злобу в себе, то эмоция превратится в деструктивную обиду, а ты — в жертву.
Чтобы это чувство не отравляло твою жизнь, стоит научиться прощать обиды. Делать это следует не ради кого-то, а ради себя и своего покоя.
Прощение состоит из нескольких этапов, через которые нужно пройти, чтобы почувствовать облегчение.
Если нет возможности или желания встретиться лично, можешь написать обидчику письмо, высказаться, излить душу, а затем сжечь послание. Также действенным способом будет представить обидчика перед собой и выказать ему все, что накипело.
У кого-то просто не сложился день, а мы попали под горячую руку, и человек уже сожалеет о сказанном. Именно поэтому не лишним будет лично поговорить и описать, какие чувства ты испытал(-а).
Сильную обиду могут нанести нам самые родные и самые близкие люди, наши партнеры. Читай, почему не стоит возить за собой чемодан обид и как это будет мешать построить счастливые отношения в будущем.
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