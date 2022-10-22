Обида вредит только тебе: как прожить деструктивную эмоцию

Обида — одно из тех деструктивных чувств, которые могут поселиться глубоко в нас, пустить корни и ежедневно выматывать физически и эмоционально.

Хуже всего, что ты страдаешь гораздо больше, чем оскорбивший человек, и топишь это в саморазрушении. Так что справится с чувством обиды надо в первую очередь тебе.

Обычно мы не замечаем, как эта эмоция разрушает нашу жизнь. Мы превращаемся в жертву собственных чувств. Только вспомни, сколько раз ты чувствовал(-а), что теперь не ты управляешь эмоциями, а они тобой.

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Единственным выходом из этого разрушительного состояния является прощение. Как бы религиозно это ни звучало, но в нем заключается великая сила душевного покоя. Как научиться отпускать оскорбления, рассказала психолог Виктория Островская.

Природа обиды

Обижаться — это одна из функций психологической самозащиты, являющаяся вполне естественной реакцией человека.

Когда ты чувствуешь, что другой сделал или сказал что-то плохое в твою сторону, то нормальным есть желание обидеться и защитить себя. Это сигнализирует о самоуважении и личностных границах.

Однако если ты вовремя не отреагируешь на вещи, нарушающие твои границы, а подавишь злобу в себе, то эмоция превратится в деструктивную обиду, а ты — в жертву.

Чтобы это чувство не отравляло твою жизнь, стоит научиться прощать обиды. Делать это следует не ради кого-то, а ради себя и своего покоя.

Как простить человеку и отпустить обиду

Прощение состоит из нескольких этапов, через которые нужно пройти, чтобы почувствовать облегчение.

Прежде всего нужно проговорить и признать эмоции. Попытаться объективно рассмотреть и понять, что все сказанное обидчиком — это его боль, которую отразили на тебе.

Далее следует дать выход эмоциям, которые накапливались с конфликтного момента.

Если нет возможности или желания встретиться лично, можешь написать обидчику письмо, высказаться, излить душу, а затем сжечь послание. Также действенным способом будет представить обидчика перед собой и выказать ему все, что накипело.

В прощении важно не брать близко к сердцу все сказанное. В неприятных ситуациях представляй, что ты в бункере и слов неслышно. Впоследствии мозг научится отключаться от неприятных слов.

Также нужно попытаться понять поступок обидчика. Часто люди делают больно без намерения обидеть.

У кого-то просто не сложился день, а мы попали под горячую руку, и человек уже сожалеет о сказанном. Именно поэтому не лишним будет лично поговорить и описать, какие чувства ты испытал(-а).

Сильную обиду могут нанести нам самые родные и самые близкие люди, наши партнеры. Читай, почему не стоит возить за собой чемодан обид и как это будет мешать построить счастливые отношения в будущем.

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