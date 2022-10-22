Психологія

Образа шкодить тільки тобі: як прожити деструктивну емоцію

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 22 Жовтня 2022, 09:00
образа
Фото: Unsplash

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