Образа шкодить тільки тобі: як прожити деструктивну емоцію

Образа — одне з тих деструктивних почуттів, які можуть оселитися глибоко в нас, пустити коріння і щодня вимотувати фізично й емоційно.

Найгірше в цьому те, що ти страждаєш набагато більше, ніж людина, яка образила, і топиш це у саморуйнації. Тож впоратися з почуттям образи треба передусім тобі.

Зазвичай ми не помічаємо, як ця емоція руйнує наше життя. Ми перетворюємося на жертву власних почуттів. Тільки пригадай, скільки разів ти відчував(-ла), що тепер не ти керуєш емоціями, а вони тобою.

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Єдиним виходом із цього руйнівного стану є прощення. Хоч би як релігійно це не звучало, але у ньому полягає велика сила душевного спокою. Як навчитися відпускати образи, розповіла психологиня Вікторія Островська.

Природа образи

Ображатися — це одна з функцій психологічного самозахисту, що є цілком природною реакцією людини.

Коли ти відчуваєш, що інша людина зробила чи сказала щось погане у твій бік, то нормальним є бажання образитися і захистити себе. Це сигналізує про самоповагу та особистісні кордони.

Однак якщо ти вчасно не зреагуєш на речі, що порушують твої кордони, а придушиш злість у собі, то емоція перетвориться на деструктивну образу, а ти — на жертву.

Щоб це почуття не отруювало твоє життя, варто навчитися пробачати образи. Робити це слід не заради когось, а заради себе й свого внутрішнього спокою.

Як пробачити людині та відпустити образу

Прощення складається з кількох етапів, через які треба пройти, щоб відчути полегшення.

Найперше треба проговорити й визнати емоції, спробувати об’єктивно їх розглянути та зрозуміти, що все сказане кривдником — це його біль, який він віддзеркалив на тебе.

Далі треба дати вихід емоціям, які накопичувалися з конфліктного моменту.

Якщо немає змоги або бажання зустрітися особисто, можеш написати кривдникові листа, висловитися, вилитися, а потім спалити послання. Також дієво буде уявити кривдника перед собою і виказати йому все, що накипіло.

У прощенні важливо не брати близько до серця все сказане. У неприємних ситуаціях уявляй, що ти в бункері й слів не чути. Згодом мозок навчиться відключатися від неприємних слів.

Також треба спробувати зрозуміти вчинок кривдника. Часто люди роблять боляче, не маючи наміру скривдити.

У когось просто не склався день, а ми потрапили під гарячу руку, і людина вже шкодує про сказане. Саме тому не зайвим буде особисто поговорити та описати, які почуття ти відчув(-ла)

Найсильнішу кривду можуть завдати нам найрідніші та найближчі люди, наші партнери. Читай, чому не варто возити за собою валізку образ і як це заважатиме побудувати щасливі стосунки у майбутньому.

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