Образа шкодить тільки тобі: як прожити деструктивну емоцію

Образа — одне з тих деструктивних почуттів, які можуть оселитися глибоко в нас, пустити коріння і щодня вимотувати фізично й емоційно.
Найгірше в цьому те, що ти страждаєш набагато більше, ніж людина, яка образила, і топиш це у саморуйнації. Тож впоратися з почуттям образи треба передусім тобі.
Зазвичай ми не помічаємо, як ця емоція руйнує наше життя. Ми перетворюємося на жертву власних почуттів. Тільки пригадай, скільки разів ти відчував(-ла), що тепер не ти керуєш емоціями, а вони тобою.
Єдиним виходом із цього руйнівного стану є прощення. Хоч би як релігійно це не звучало, але у ньому полягає велика сила душевного спокою. Як навчитися відпускати образи, розповіла психологиня Вікторія Островська.
Ображатися — це одна з функцій психологічного самозахисту, що є цілком природною реакцією людини.
Коли ти відчуваєш, що інша людина зробила чи сказала щось погане у твій бік, то нормальним є бажання образитися і захистити себе. Це сигналізує про самоповагу та особистісні кордони.
Однак якщо ти вчасно не зреагуєш на речі, що порушують твої кордони, а придушиш злість у собі, то емоція перетвориться на деструктивну образу, а ти — на жертву.
Однак якщо ти вчасно не зреагуєш на речі, що порушують твої кордони, а придушиш злість у собі, то емоція перетвориться на деструктивну образу, а ти — на жертву.
Щоб це почуття не отруювало твоє життя, варто навчитися пробачати образи. Робити це слід не заради когось, а заради себе й свого внутрішнього спокою.
Прощення складається з кількох етапів, через які треба пройти, щоб відчути полегшення.
Якщо немає змоги або бажання зустрітися особисто, можеш написати кривдникові листа, висловитися, вилитися, а потім спалити послання. Також дієво буде уявити кривдника перед собою і виказати йому все, що накипіло.
У когось просто не склався день, а ми потрапили під гарячу руку, і людина вже шкодує про сказане. Саме тому не зайвим буде особисто поговорити та описати, які почуття ти відчув(-ла)
Найсильнішу кривду можуть завдати нам найрідніші та найближчі люди, наші партнери. Читай, чому не варто возити за собою валізку образ і як це заважатиме побудувати щасливі стосунки у майбутньому.
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