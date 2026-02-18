Для тебе Новини

Санкції проти Олександра Лукашенка: які обмеження ввели проти самопроголошеного президента

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 18 Лютого 2026, 11:50 3 хв.
санкції проти лукашенка
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь