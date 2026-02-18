Санкції проти Олександра Лукашенка: які обмеження ввели проти самопроголошеного президента

Володимир Зеленський повідомив, що Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Санкції проти Лукашенка: що відомо про обмеження

Однією з головних причин посилення санкцій стало розгортання на території Білорусі у другій половині 2025 року спеціальної системи ретрансляторів. Ця мережа дозволила російській армії значно ефективніше керувати ударними дронами, розширивши географію атак на північні області України — від Волині до Київщини.

Без логістичної та технічної підтримки Мінська частина ударів по залізничних вузлах та енергетичній інфраструктурі була б технічно неможливою для ворога.

Крім того, особливу тривогу викликає розбудова інфраструктури для розміщення на білоруській землі російських ракет середньої дальності Орешник.

Президент наголосив, що білоруські підприємства не просто надали територію, а й упродовж 2025 року активно постачали критичні вузли, механічну базу та компоненти для виробництва цієї зброї. Ця співпраця триває і у 2026 році, створюючи пряму загрозу безпеці не лише України, а й усієї Європи.

Масштаб залучення білоруської економіки до війни вражає: понад 3 тисячі підприємств країни фактично інтегровані у російський оборонно-промисловий комплекс. Вони забезпечують окупаційну армію технікою, обладнанням та електронікою, що входить до категорії критично важливого імпорту, зокрема запчастинами для ракетного озброєння.

Україна має намір працювати з міжнародними партнерами, щоб українські санкції отримали глобальний ефект і перекрили ланцюги постачання цих компонентів.

Санкції проти Олександра Лукашенка: основні пункти санкційного списку

Запроваджений пакет обмежень фактично встановлює повну блокаду діяльності Лукашенка та пов’язаних із ним структур. Серед пунктів санкційного списку ключовими є:

блокування активів та запобігання виведенню будь-яких капіталів за межі України;

повне припинення торговельних операцій та транзиту ресурсів, польотів і перевезень українською територією;

заборона заходження суден (військових та цивільних) до портів та повітряного простору України;

розірвання гуманітарних зв’язків: припинення наукового співробітництва, культурних обмінів, освітніх та спортивних контактів;

візові та державні обмеження: анулювання віз для резидентів Білорусі, заборона в’їзду та позбавлення Олександра Лукашенка всіх державних нагород України.

Цей крок є сигналом про остаточне розірвання будь-яких офіційних відносин із режимом, який перетворив власну державу на військовий полігон та ремонтну базу для агресора.

