Серед сотень російських полонених, з якими українські військові спілкуються на фронті, цей чоловік — винятковий. Він належить до народу кето — одного з найменших на Землі.

Кето живуть на півночі Сибіру, у Красноярському краї. За офіційними даними, цього народу залишилося менше тисячі осіб. Їхня мова занесена до списку тих, що вимирають, а більшість нащадків уже не знають власних коренів.

Його історію розповів батальйон Свобода, який регулярно проводить допити та документує свідчення російських полонених на фронті.

Полонений, який не пам’ятає свій народ

Я з Красноярського. У Туруханському районі жив. Село маленьке — усі роз’їхалися. Молодь не хоче ні рибалити, ні полювати. Роботи немає, — каже полонений Олександр.

Він визнає, що мови свого народу не знає:

Я чув, як вони говорили, але не розумів, що кажуть. Потім і не цікавився!

Його слова короткі, ламані, але в них — правда про те, що лишила по собі Росія. Народ без мови. Люди без пам’яті.

З народу кето нас залишилося менше тисячі, — додає він.

Життя, яке вбила імперія

Його історія типова для Сибіру: дитинство у дитячому будинку після того, як батько вбив матір, потім злидні, алкоголь і випадкова мобілізація.

Я не зустрічав нікого з мого народу, хто б пішов воювати на війну в Україну. Я опинився тут через пияцтво та тюрму, — зізнається чоловік.

Російська імперія спершу позбавила його майбутнього — а потім ще й кинула вмирати за себе.

Імперія, що пожирає власних дітей

Комбат Петро Кузик, який проводить інтерв’ю, не просто ставить запитання — його слова звучать як холодний вирок.

Він нагадує полоненому, що колись у нього був народ. Народ із власними піснями, мовою, культурою, традиціями й шаманами. Але імперія все це знищила: завоювала, споїла, затоптала, стерла пам’ять.

Тепер із усього народу залишилися лише поодинокі люди. І одного з них ця ж сама імперія відправила воювати проти України.

Росіянин каже, що його країна береться за всіх

Олександр слухає мовчки. Часом киває. А потім говорить просто, без пауз і без надії:

Росія за всіх береться. Я нічого не знаю, у мене нічого немає. Може, якісь музеї десь є! Кажуть, наше плем’я походить від киргизів.

Його слова — це не відповідь. Це вирок. Росія вихолостила з людини навіть розуміння, хто вона є.

Країна, що торгує горілкою замість майбутнього

Кето — єдиний народ єнісейської мовної родини. Їхня мова не схожа ні на яку іншу у світі.

Вчені кажуть, що генетично кето пов’язані з південноамериканськими індіанцями — їхні предки колись перейшли через Берингову протоку з Аляски.

Колись це був народ мисливців і рибалок, вільних людей. Сьогодні — залишки минулого, що живуть серед вічного снігу.

У 47 градусів їдеш на риболовлю. Нас споювали — за рибу й хутро розраховувалися спиртним. Я з п’яти років стріляю, — розповідає полонений.

Росія десятиліттями обмінювала їхнє життя на горілку, хутро — на залежність, а працю — на виживання.

Замість традицій — забуття

Раніше багато хто шив з оленячих шкур, робили візерунки з бісеру. А зараз носять звичайний одяг, традиції не збереглися, — каже він.

У Красноярському краї ще залишилися кілька шкіл, де дітей навчають кетській мові з першого по четвертий клас. Але більшість молоді, як і Олександр, уже не пам’ятають нічого — ні мови, ні віри, ні традицій.

Імперія мертвих народів

На його обличчі — спустошення. Він не сперечається, не виправдовується. Лише час від часу повторює:

Не знаю! Не цікавився!

Його історія — дзеркало сотень тисяч таких самих “мобіків” з віддалених сибірських сіл, яких Росія перетворила на гарматне м’ясо.

Імперія, яка століттями нищила чужі культури, тепер пожирає власні уламки. Її армія — це не сила. Це цвинтар зламаних народів, які забули своє ім’я.

