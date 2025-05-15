Никто 2: дата выхода и затмит ли новый боевик Джона Уика

Если ты фанат Джона Уика, но хочешь чего-то чуть-чуть менее глянцевого и более ироничного, Никто 2 — лента именно для тебя. Это продолжение известного боевика Никто (Nobody) с Бобом Оденкирком в главной роли, обещающее острые эмоции и драйв от экшена.

Дата выхода Никто 2 и чего ждать от сюжета — рассказываем в материале.

Фильм Никто 2 — что известно о сюжете

В первом фильме главный герой стал настоящим сюрпризом для зрителей — тихий, даже невидимый мужчина, вдруг оказался машиной для уничтожения. Но вторая часть обещает превзойти первую: еще больше динамики, черного юмора и неожиданностей.

По новому сюжету Гатч Мэнселл пытается снова собрать свою жизнь воедино Но, как это часто случается в боевиках — прошлое не отпускает.

И если в первой части он вышел на тропу войны из-за банального воровства браслета дочери, то в новой ленте ставки вырастут. И на этот раз в игру будет втянута его семья, а возможно, и даже вся система, которую он когда-то обслуживал.

Фильм будет держать в напряжении, ведь за интеллигентной внешностью главного героя скрывается жесткий бойцовский характер.

Никто 2 — официальный трейлер

Дата выхода Никто 2

Официальная дата выхода фильма Никто 2 — 15 августа 2025 года.

Но это ориентировочная дата. Съемки начались в 2024 году, а продюсеры неоднократно отмечали, что хотят сделать продолжение еще более зрелищным, и сколько на это уйдет время — открытый вопрос.

Никто 2 уже сравнивают с Джоном Уиком. И это неудивительно: оба фильма созданы одним сценаристом: Дереком Колстадом. В них схожая атмосфера — тот самый криминальный мир, в котором действует свой кодекс чести, идут жестокие бои, минимум разговоров и максимум стиля.

Но Гатч Мэнселл — не Уик. Ведь если в Джонне Уике смерть хореографична и утонченна, то Гатч — это просто хаос с кулаками, который хотел бы покоя, но у него так жить не получается.

Ранее мы рассказывали: Каратэ Кид 2: Легенды — дата выхода в Украину и кто из звезд вернулся в культовую франшизу.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.