Що не можна робити в Китайський Новий рік: заборони, яких слід дотримуватися

Сьогодні, 17 лютого, мільйони людей у всьому світі зустрічають Чуньцзе — Свято весни, яке знаменує початок року Червоного Вогняного Коня. Згідно зі східним календарем, цей знак приносить із собою колосальну енергію, швидкість та радикальні зміни.

Проте, щоб приборкати норовливу тварину та не накликати на себе біду, традиція вимагає суворого дотримання вікових табу. Китайці вірять: те, як ти проведеш перший день нового року, закладе фундамент вашого добробуту на наступні 12 місяців.

Саме тому сьогоднішній день переповнений заборонами, які стосуються побуту, емоцій і навіть зовнішнього вигляду.

Що не можна робити у Китайський Новий рік 2026: перелік заборон

Що категорично не можна робити у Китайський Новий рік 2026: побут

Однією з найбільш непохитних заборон у перший день Нового року є прибирання. Вважається, що разом із пилом та сміттям ти може буквально вимести з оселі щойно прибулу удачу та багатство. Віники та ганчірки краще сховати подалі принаймні на два дні.

Те саме стосується і миття голови та стрижки. У китайській мові слово волосся співзвучне зі словом процвітання, тому мити голову сьогодні — означає змивати свій фінансовий успіх. Що стосується стрижки, то від неї радять утриматися протягом усього першого місяця року, щоб не обірвати зв’язок із фортуною.

Не менш важливо сьогодні триматися подалі від гострих предметів. Ножі, ножиці та голки асоціюються з розрізанням ниток долі та стосунків. Усі інгредієнти для святкових страв традиційно готуються заздалегідь, а будь-яка випадкова травма чи поява крові в цей день вважається вкрай поганою прикметою, що віщує хвороби та нещастя усій родині.

Що не можна робити на Китайський Новий рік 2026: родина та фінанси

Сьогодні під суворою забороною також сльози та сварки. Навіть якщо діти вередують, батьки намагаються їх не сварити, адже плач у перший день року програмує людину на смуток протягом усього наступного циклу.

Важливу роль відіграє і твій гардероб. Сьогодні категорично не рекомендується одягати речі чорного та білого кольорів, оскільки вони традиційно пов’язані з жалобою. Щоб “задобрити” Вогняного Коня, обирай червоний або яскраві вогняні відтінки. Це не лише приверне увагу символу року, а й, згідно з повір’ями, відлякає злих духів та притягне життєву енергію.

Фінансова поведінка у Китайський Новий рік має бути максимально обережною: не бери у борг і не позичай гроші. Вважається, що позика в перший день року призведе до того, що ти проведеш весь рік у боргах, а твої кошти витікатимуть крізь пальці.

Крім того, варто уникати каш на сніданок — колись вони вважалися їжею бідняків, тому такий початок дня може наврочити фінансові труднощі. Оскільки 2026 рік присвячений Коневі, який є травоїдною твариною, на столі має бути багато зелені та овочів.

Раніше ми писали, як святкувати Китайський Новий рік 2026 — читай в матеріалі, що варто дарувати у цей день.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!