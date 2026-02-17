Что нельзя делать в Китайский Новый год: запреты, которые следует соблюдать

Сегодня, 17 февраля, миллионы людей во всем мире встречают Чуньцзе — Праздник весны, знаменующий начало года Красной Огненной Лошади. Согласно восточному календарю этот знак приносит с собой колоссальную энергию, скорость и радикальные изменения.

Однако, чтобы обуздать своенравное животное и не навлечь на себя беду, традиция требует строгого соблюдения возрастных табу. Китайцы верят: то, как ты проведешь первый день нового года, заложит фундамент вашего благосостояния на следующие 12 месяцев.

Именно поэтому сегодняшний день переполнен запретами, относящимися к быту, эмоциям и даже внешнему виду.

Что нельзя делать в Китайский Новый год 2026: список запретов

Что категорически нельзя делать в Китайский Новый год 2026: быт

Одним из самых непреклонных запретов в первый день Нового года является уборка. Считается, что вместе с пылью и мусором ты может буквально выместить из дома только что пришедшую удачу и богатство. Веники и тряпки лучше спрятать подальше, по крайней мере, на два дня.

То же касается и мытья головы и стрижки. В китайском языке слово волос созвучно со словом процветания, поэтому мыть голову сегодня – значит смывать свой финансовый успех. Что касается стрижки, то от нее советуют удержаться в течение всего первого месяца года, чтобы не оборвать связь с удачей.

Не менее важно сегодня держаться подальше от острых предметов. Ножи, ножницы и иглы ассоциируются с разрезанием нитей судьбы и отношений. Все ингредиенты для праздничных блюд традиционно готовятся заранее, а любая случайная травма или появление крови в этот день считается крайне плохой приметой, предвещающей болезни и несчастья всей семье.

Что нельзя делать на Китайский Новый год 2026: семья и финансы

Сегодня под строгим запретом также слезы и ссоры. Даже если дети капризничают, родители стараются их не ругать, ведь плач в первый день года программирует человека в уныние на протяжении всего следующего цикла.

Важную роль играет и твой гардероб. Сегодня категорически не рекомендуется одевать вещи черного и белого цвета, поскольку они традиционно связаны со трауром. Чтобы “задобрить” Огненную лошадь, выбирай красный или яркие огненные оттенки. Это не только привлечет символ года, но и, согласно поверьям, отпугнет злых духов и привлечет жизненную энергию.

Финансовое поведение в Китайский Новый год должно быть максимально осторожным: не бери взаймы и не занимай деньги. Считается, что ссуда в первый день года приведет к тому, что ты проведешь весь год в долгах, а твои средства будут вытекать сквозь пальцы.

Кроме того, следует избегать каш на завтрак — когда-то они считались едой бедняков, поэтому такое начало дня может сглазить финансовые трудности. Поскольку 2026 год посвящен Коневе, который является травоядным животным, на столе должно быть много зелени и овощей.

