Когда снятся вещие сны, как их распознать и почему мы в них верим

Пророческие сны издавна волнуют людей, потому что, кажется, открывают занавес будущего. Чаще они появляются в переломные моменты жизни или тогда, когда мы чувствуем себя как бы в тупике или стоим на пороге важных изменений.

Есть ли время, когда чаще всего снятся вещие сны и как распознать, что сон пророческий — в материале.

Что значит, когда снятся вещие сны

Сначала разберемся, как понять, что снится вещий сон? В целом, считается, что вещий сон, в отличие от обычных снов, выглядит очень реалистично и содержит массу деталей. А события, о которых речь идет, крайне важны для сновидца.

Те, кто вилит вещие сны, чаще всего находятся в уязвимом состоянии, когда подсознание пытается передать что-то важное.

Правда, понять, что мы увидели именно пророческий сон, можно лишь после того, как событие во сне воспроизведено наяву.

Когда снятся вещие сны

С точки зрения физиологии, вещие сны чаще появляются, когда наступает фаза быстрого сна (REM). Тогда они становятся особенно яркими и хорошо запоминающимися.

Фаза быстрого сна активизируется ближе к утру, поэтому вероятность вспомнить сон значительно больше. Именно это объясняет, почему большинство людей убеждены, что пророческие сны снятся под утро.

Интересно также, что по народному поверью, вещие сны больше снятся в определенные дни недели.

Например, считается, что сны с четверга на пятницу могут сбываться чаще. Есть еще одна мысль: вероятность получить “послание сверху” увеличивается на религиозные праздники.

Действительно, в такие дни люди больше сосредотачиваются на духовном, молятся, ищут внутренней связи с высшими силами, и снам в это время придается гораздо большее значение.

Впрочем, научных подтверждений этим убеждениям нет. Ни одно исследование еще не доказало, что именно определенные дни или праздники способствуют пророческим снам.

Это просто давние предрассудки. Хотя культурные традиции и влияют на наше мировоззрение, сами сновидения остаются нашим личным опытом, в основе которого лежит работа подсознания, и она вряд ли структурирована по дням недели.

Почему снятся вещие сны

Объяснить природу таких сновидений пытаются, учитывая разные взгляды.

Верующие люди часто расшифровывают их как послание сверху, способ, которым высшая сила предупреждает о грядущих событиях. Даже в Библии и в других христианских текстах можно найти истории, когда именно вещие сны были источником божьего откровения.

С научной точки зрения все достаточно прозаично: мозг во сне продолжает обрабатывать наши переживания, страхи и невысказанные мысли, и делает это очень точно.

Анализируя, он действительно может предсказывать вероятные сценарии развития событий. Но пророческой такая информация становится только, когда реальность повторяет увиденное во сне. Ученые называют это постфактумной идентификацией.

