Сны с четверга на пятницу: в чем действительно секрет “вещих” сновидений

Сны остаются для человечества чем-то загадочным. Иногда нам снятся ужасы, иногда счастливые сны, а иногда сны сбываются наяву.

Часто говорят, что именно сны с четверга на пятницу вещие и сбываются с большой вероятностью. Действительно ли это так и откуда появилось такое мнение, читай в материале.

Сны с четверга на пятницу: что означают

Сны в ночь на пятницу часто истолковываются как связанные с личными отношениями, внутренними желаниями и эмоциями. Психологи говорят, что во время сна мозг обрабатывает информацию, полученную в течение дня или нескольких дней. Также в этот момент начинает работать подсознание и показывать нам страхи, желания, надежды, комплексы и т.д.

Но иногда людям может сниться то, что сбывается наяву через определенный промежуток времени. И такие сны чаще всего приходят с четверга на пятницу. Астрологи имеют этому свое объяснение.

По их словам, на это влияет Венера, которая считается символом чувств, любви, красоты и страсти. Именно эта планета считается покровительницей пятницы, поэтому у человека усиливается интуиция и чувствительность к определенным сигналам Вселенной.

Читать по теме К чему снится измена мужа: значение за разными сонниками О чем на самом деле может говорить измена мужа во сне.

Как понять, что сон — вещий

Чаще вещие сны запоминаются в деталях. Они цветные и можно даже запомнить какие-то вещи на ощупь или запах. Такие сны могут касаться отношений, работы или связей с родными. Говорят, что самая большая вероятность того, что сон сбудется, если он снился до полуночи, до трех часов ночи или под утро пятницы.

Также сны могут становиться “вещими”, ведь человек сам себя программирует на какое-то действие.

Поэтому, если сон оказался пугающим, то нужно попытаться понять его символику. Это может быть подсказкой, а не предсказанием. Поэтому не стоит сразу думать о плохом.

И также наоборот — хорошие сны могут повысить уверенность в себе. Также, кажется, хорошие сны сбываются чаще, но не стоит всецело полагаться на удачу.

Иногда может испугать сон с огнем. Ранее мы рассказывали, к чему снится пожар.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.