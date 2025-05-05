Сни з четверга на п’ятницю: у чому насправді секрет “віщих” сновидінь

Сни залишаються для людства чимось загадковим. Інколи нам сняться жахіття, інколи щасливі сни, а інколи сни збуваються на яву.

Часто кажуть, що саме сни з четверга на п’ятницю є віщими і збуваються з великою ймовірністю. Чи справді це так та звідки з’явилася така думка, читай у матеріалі.

Сни з четверга на п’ятницю: що означають

Сни в ніч на п’ятницю часто тлумачать як пов’язані з особистими стосунками, внутрішніми бажаннями та емоціями. Психологи кажуть, що під час сну мозок обробляє інформацію, отриману протягом дня чи кількох днів. Також у цей момент починає працювати підсвідомість і показувати нам страхи, бажання, надії, комплекси тощо.

Але інколи людям може снитися те, що збувається наяву за певний проміжок часу. І такі сни найчастіше приходять з четверга на п’ятницю. Астрологи мають цьому своє пояснення.

За їхніми словами, на це впливає Венера, яка вважається символом почуттів, любові, краси й пристрасті. Саме ця планета вважається покровителькою п’ятниці, тож у людини підсилюється інтуїція і чутливість до певних сигналів Всесвіту.

Читати на тему До чого сниться зрада чоловіка: значення за різними сонниками Про що насправді може свідчити зрада чоловіка уві сні.

Як зрозуміти, що сон — віщий

Найчастіше віщі сни запам’ятовуються в деталях. Вони кольорові та можна навіть запам’ятати якісь речі на дотик чи запах. Такі сни можуть стосуватися стосунків, роботи або зв’язків з рідними. Кажуть, що найбільша ймовірність того, що сон збудеться, якщо він снився до опівночі, третьої години ночі або під ранок п’ятниці.

Також сни можуть ставати “віщими”, адже людина сама себе запрограмовує на якусь дію.

Тому, якщо сон виявився лячним, то треба спробувати зрозуміти його символіку. Це може бути підказкою, а не передбаченням. Тому варто не думати відразу про погане.

І також навпаки — хороші сни можуть підвищити впевненість у собі. Також, здається, хороші сни збуваються частіше, але не варто цілком покладатися на удачу.

Інколи може налякати сон з вогнем. Раніше ми розповідали, до чого сниться пожежа.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!