Життя за чужим сценарієм: що робить з нами культура контролю

Уяви, що у тебе всередині є компас, який завжди вказує на справжню північ. Саме так працює ясність самосприйняття — розуміння того, хто ви є, що для вас важливо і куди ви рухаєтесь.

Коли людина має чітке уявлення про себе, вона відчуває більше впевненості у своїх переконаннях, цінностях і цілях. Такі люди зазвичай мають вищу самооцінку і легше будують здорові стосунки. А от невизначеність у цьому питанні часто веде до плутанини в ідентичності, тривожності чи навіть депресії.

Про це пише Psychology Today.

Тиск суспільних очікувань

Ми всі живемо під впливом чужих очікувань. Але в одних культурах цей тиск майже непомітний, а в інших — він буквально визначає кожен крок.

У науці це явище називають культурною скутістю — тобто жорсткими неписаними правилами, де будь-яке відхилення від норми карається.

У суспільствах із високим рівнем скутості панують суворі норми, а за їх порушення можна зіткнутися з осудом чи навіть покаранням. Зовні це створює відчуття порядку й стабільності, але є й інший бік медалі: така атмосфера може шкодити особистому добробуту.

Учені Сіцзін Ван і Ціньцзи Лі Мо з міського університету Гонконгу разом із Хао Ченом з Нанкайського університету провели дослідження, результати якого опублікували у журналі Personality and Individual Differences. Вони вивчали, як культурна скутість впливає на ясність самосприйняття.

Результати виявилися промовистими: люди, які сприймають своє середовище як надто обмежене, мали нижчий рівень визначеності у власній ідентичності. І що цікаво — цей ефект був однаковим і в чоловіків, і в жінок, і в США, і в Китаї.

Менше простору для пошуку себе

Коли культура ставить людину у жорсткі рамки, у неї просто немає простору, щоб експериментувати з різними ідентичностями, пробувати новий досвід і робити власні висновки. Відсутність цього простору заважає саморефлексії й формуванню цілісного відчуття себе.

Ще один важливий наслідок — це автономія, тобто здатність ухвалювати рішення, виходячи зі своїх цінностей і бажань. Якщо людина не впевнена у власній ідентичності, її вибір стає більш залежним від зовнішнього тиску, ніж від внутрішніх орієнтирів.

Життя за чужим сценарієм

У культурах зі жорсткими правилами життя часто нагадує сценарій, написаний заздалегідь. Роль успішного студента чи успішного професіонала підкреслюється настільки сильно, що власні інтереси і пошук себе відходять на другий план.

Люди ніби грають ролі, продиктовані суспільством, але не завжди розуміють, ким вони є насправді.

Як знайти вихід

Рішення можна шукати на двох рівнях.

Особисто. Варто створювати простір для саморефлексії: усвідомленість, ведення щоденника, терапія чи просто час на власні думки — це не примха, а спосіб знову налаштувати свій внутрішній компас.

Суспільно. Завдання у тому, щоб знайти баланс: цінувати особисте самовираження, дозволяти людям пробувати різні шляхи й не карати суворо за вихід за рамки.

Часто у кризових ситуаціях саме страх бере верх над тілом і розумом. Але прості тілесні вправи й усвідомленість здатні допомогти зібратися й швидко відновити контроль.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!