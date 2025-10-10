Лише про спорт: відомий український сумоїст не захотів говорити про війну

21-річний український спортсмен Данило Явгусишин, який виступає в Японії під псевдонімом Аонішікі Арата, оголосив про намір залишитися в країні вранішнього сонця і в майбутньому прийняти японське громадянство. Чому він ухвалив таке рішення та що говорить про війну в Україні — читай у матеріалі.

Уникає розмов про війну: позиція спортсмена

Про наміри українського спортсмена повідомляє агентство AP News з посиланням на пресконференцію атлета в Токіо.

Явгусишин покинув Україну в березні 2022 року, незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення, і з того часу не повертався на Батьківщину. Його родина зараз мешкає в Німеччині.

Звісно, частина мене хоче повернутися. Це місце, де я народився і виріс. Я хочу побачити своїх друзів… і просто погуляти по своєму місту,

— поділився сумоїст.

На відміну від багатьох українських спортсменів за кордоном, які активно обговорюють події в країні та закликають до підтримки України, Данило вирішив обмежитися темами спорту. Журналісти помітили це одразу. Він наголосив, що, незважаючи на складу ситуацію в країні, хотів би говорити лише про сумо, бо він — сумоїст, водночас уникаючи політичних коментарів.

Крім того, атлет прямо заявив про плани отримати японський паспорт у майбутньому, що фактично означатиме відмову від українського громадянства.

Сам Данило народився 23 березня 2004 року у Вінниці. З семи років він займається сумо, а також має досвід у боротьбі та дзюдо. У 17 років спортсмен виборов три золоті медалі на чемпіонаті України, а також золото на юніорському чемпіонаті Європи та бронзу на світовій першості.

