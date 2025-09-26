Усик кинув виклик Полу поза рингом — чи буде битва у клітці

Американський блогер і боксер Джейк Пол, відомий своїми гучними висловлюваннями та бажанням змінити статус-кво у світі професійного боксу, заявив, що протягом наступних п’яти років планує вийти в ринг проти абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика.

На рахунку Пола наразі 11 перемог (7 нокаутом) і лише одна поразка, тоді як українець має бездоганний рекорд — 24 перемоги, 15 з яких дострокові.

Таке амбітне зізнання Пола, очікувано, викликало хвилю обговорень. Адже вболівальники з усього світу сумніваються, чи справді блогер здатен піднятися на рівень еліти хевівейту. Втім, сам Пол впевнений, що поступово може дійти до цього рівня, долаючи суперників крок за кроком.

Реакція Усика: виклик у клітку

Олександр Усик не змусив чекати з відповіддю. Український чемпіон підкреслив, що готовий зустрітися з Полом, але не у звичному для себе боксерському ринзі, а в октагоні — за правилами ММА.

Гарний план, Джейку. Але я тут не заради п’ятого місця — тільки заради першого. Скоро я закінчу з боксом, а після цього чекатиму на тебе в клітці. Ось і подивимося, чи справді в тебе є сміливість, чи лише жага до хайпу, — заявив Усик.

Ці слова одразу додали інтриги: поєдинок боксера світового рівня з блогером, який лише кілька років тому перейшов у професійний спорт, у форматі змішаних єдиноборств виглядає майже фантастичним.

Подальші плани Пола

Уже найближчим часом, 14 листопада в Маямі, Джейк Пол проведе виставковий бій проти чинного чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 29 КО). Цей поєдинок не вплине на рейтинги, проте обіцяє стати видовищем для фанатів обох боксерів.

У попередньому виступі Пол здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій тривав усі 10 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь американця, що дало йому ще більше впевненості в подальших планах.

Чи можливий поєдинок Усик – Пол

Попри гучні слова, експерти скептично оцінюють перспективу такого бою. Усик перебуває на піку кар’єри у надважкій вазі, а Пол лише набирає досвіду. Водночас саме завдяки своїм викликам та нестандартним крокам Джейк уже давно тримає увагу медіа й глядачів.

Якщо ж після завершення боксерської кар’єри Усик справді вирішить вийти в октагон, бій із Полом може стати унікальним спортивним шоу, яке збере мільйони переглядів по всьому світу.

Нагадаємо, що після попереднього бою Олександра Усика з Деніелем Дюбуа його гонорар сягнув рекордних сум. За реванш український чемпіон отримає близько 150 мільйонів фунтів стерлінгів, що перевищує 200 мільйонів доларів США.

