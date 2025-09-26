Усик бросил вызов Полу вне ринга — будет ли битва в клетке

Американский блоггер и боксер Джейк Пол, известный своими громкими заявлениями и желанием изменить статус-кво в мире профессионального бокса, заявил, что в течение следующих пяти лет планирует выйти на ринг против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

На счету Пола сейчас 11 побед (7 нокаутом) и только одно поражение, тогда как у украинца безупречный рекорд — 24 победы, 15 из которых досрочны.

Об этом пишет Украинская правда.

Такое амбициозное признание Пола, ожидаемо, вызвало волну обсуждений. Ведь болельщики со всего мира сомневаются, действительно ли блоггер способен подняться на уровень элиты хевивета. Однако сам Пол уверен, что постепенно сможет добиться этого уровня, проходя соперников шаг за шагом.

Реакция Усика: вызов в клетку

Александр Усик не заставил ждать ответа. Украинский чемпион подчеркнул, что готов встретиться с Полом, но не в привычном для себя боксерском ринге, а в октагоне по правилам ММА.

Хороший план, Джейк. Но я здесь не ради пятого места, только ради первого. Скоро я кончу с боксом, а после этого буду ждать тебя в клетке. Вот и посмотрим, действительно ли у тебя есть смелость или только жажда хайпа, — заявил Усик.

Эти слова сразу добавили интриги: поединок боксера мирового уровня с блоггером, который несколько лет назад перешел в профессиональный спорт, в формате смешанных единоборств выглядит почти фантастическим.

Дальнейшие планы Пола

Уже в ближайшее время, 14 ноября в Майами, Джейк Пол проведет выставочный бой против действующего чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 29 КО). Этот поединок не отразится на рейтингах, однако обещает стать зрелищем для фанатов обоих боксеров.

В предыдущем выступлении Пол одолел Хулио Сесара Чавеса-младшего (54-7-1, 34 КО). Бой длился все 10 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу американца, что придало ему еще большую уверенность в дальнейших планах.

Возможен ли поединок Усек – Пол

Несмотря на громкие слова, эксперты скептически оценивают перспективу такого сражения. Усик находится на пике карьеры в сверхтяжелом весе, а Пол только набирается опыта. В то же время благодаря своим вызовам и нестандартным шагам Джейк уже давно удерживает внимание медиа и зрителей.

Если после завершения боксерской карьеры Усик действительно решит выйти в октагон, бой с Полом может стать уникальным спортивным шоу, которое соберет миллионы просмотров во всем мире.

Напомним, что после предыдущего боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа его гонорар достиг рекордных сумм. За реванш украинский чемпион получил около 150 миллионов фунтов стерлингов, что превішает 200 миллионов долларов США.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!