Усик, “Скала” Джонсон и не только: на экраны выйдет фильм с участием боксера

9 октября в прокат выйдет спортивная драма Крушащая машина (The Smashing Machine) с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант. Но для украинского зрителя фильм интересен тем, что одну из ролей в нем исполнит боксер и абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Фильм уже успел получить Серебряного льва за лучшую режиссуру на 82-м Венецианском кинофестивале. Награду получил Бенни Сафди, ранее снявший фильмы Хорошие времена и Негранированные драгоценности.

Что известно о фильме Крушащая машина с Александром Усиком

Крушащая машина — это история большого спорта. В центре сюжета — звезда MMA и UFC, абсолютный чемпион Марк Керр, пик карьеры которого пришелся на 1990-е годы.

За свои навыки он получил прозвище “крушащая машина”. Впрочем, лента приоткроет другую сторону славы: борьбу с зависимостью, боль и другие переживания. Фильм покажет взлеты и падения легендарного боксера, историю братства с соперниками и изменивший все судьбоносный бой.

Главную роль в фильме исполнил Дуэйн Джонсон. А вот Александр Усик исполнит роль соперника Марка Керра — украинского спортсмена по смешанным боевым искусствам Игоря Волчанчина, бой с которым стал решающим для американской звезды. Волчанчин стал одним из немногих, кому удалось одолеть Керра на ринге.

Кроме Венецианского кинофестиваля, фильм представили и на 50-м фестивале в Торонто. Усик также посетил мероприятие и сфотографировался с актерским составом.

Director Benny Safdie introduces THE SMASHING MACHINE. Dwayne “The Rock” Johnson, Emily Blunt and Oleksandr Usyk on stage. #TIFF50 pic.twitter.com/xYIwmvLVar — Lukas Weese (@Weesesports) September 9, 2025

