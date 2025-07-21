Люблю безгранично: Екатерина Усик и история ее отношений с чемпионом

В субботу ночью вся страна болела за Усика и он одержал свою победу. Так он вошел в историю и стал трехкратным абсолютным чемпионом мира по боксу. А еще он единственный, кому удалось объединить все четыре титула чемпиона мира в первом тяжелом весе (WBA, WBC, IBF, WBO).

Рядом с ним всегда его возлюбленная — опора и поддержка, Екатерина Усик. На каждом бою Усик обнимает ее, посвящает ей свои победы и борется в шортах с ее именем. О силе этой любви не перестают говорить в социальных сетях. Вікна-Новини собрали для тебя все о Екатерине Усик — чем занимается женщина, как она реализовалась и что нужно о ней знать.

Екатерина Усик: биография жены чемпиона мира

После победного боя Александра Усика Екатерина без устали публиковала, как украинцы болели за него и поддерживали. А после этого и сама написала пост.

Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шел к этой победе изо дня в день. Сколько труда, сколько сил, сколько веры ты вложил. Ты настоящий воин. Ты пример для наших детей, для Украины, для всего мира.

Я благодарю Бога за тебя.

— Я благодарю тебя — за силу, за любовь, за то, что даже в самые трудные моменты остаешься светом. Мы с тобой всегда — и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый!

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После боя весь мир увидел, как Александр кричал: “Где моя жена? Кать!” А потом были долгожданные объятия.

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Екатерина и Александр воспитывают четырех детей — дочь Елизавету (2010), сына Кирилла (2013), сына Михаила (2015) и дочь Марию (2024). Пара женилась в 2009 году.

Екатерине сейчас 37, она родилась 15 мая 1986 года в Красноярске. В детстве ее семья переехала в Крым. С Александром она познакомилась в школе №34 в Симферополе.

Я вообще его не рассматривала… Разве что как друга. Он сказал: “Если я выиграю сегодня бой, пойдешь со мной вечером куда-нибудь?” Я говорю: “Выиграй, там посмотрим”. Он выиграл. И все, — делилась Катя.

После шести лет вместе пара создала семью. Поженились Александр и Екатерина еще в Симферополе. Отмечали только с родными и близкими. После того, как россияне захватили Крым, пара переехала в Ворзель, Киевскую область.

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Екатерина редко дает интервью и почти ничего не рассказывает журналистам. Относительно семьи чаще общается Александр. Женщина всегда поддерживала своего любимого, даже в самые тяжелые времена, когда не складывалось с боксом. Об этом не раз вспоминал и сам Усик, что именно из семьи и поддержки он берет силы и вдохновение.

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Чем занимается Екатерина Усик

Екатерина имеет свой бизнес, а кроме этого занимается сдачей в аренду недвижимости, которую приобрели вместе с мужем.

У нас есть недвижимость, которую мы покупаем в Украине, Киеве. Это риски, конечно. Есть некоторые объекты, которые сдаются в аренду. У меня есть своя компания, это все официально, — рассказала Екатерина Славе Демину.

Компания объединяет недвижимость, сдаваемую в аренду. Для Forbes боксер рассказывал, что инвестирует деньги в недвижимость, сельское хозяйство и платформу для боксеров на блокчейне. В частности, имеет поля для выращивания голубики.

Екатерина помогает ему управлять бизнесом и занимается финансовыми вопросами. Бизнесвумен не любит публичности и внимания медиа пытается избегать. Пара вместе занимается благотворительностью и поддерживает экономику Украины.

Екатерина поддерживает детские дома, жертвует деньги на восстановление больниц для военных.

В этом году пара отметит 16-ю годовщину свадьбы.

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