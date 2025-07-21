Don’t push the horses: как слова Александра Усика породили волну мемов

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик стал звездой этих выходных не только благодаря молниеносной победе над Даниэлем Дюбуа, но и благодаря вирусной фразе, которую сказал во время пресс-конференции. В чем смысл фразы don’t push the horses, которая стала главной темой украинцев, читай на Вікнах. Don’t push the horses: мемы и что имел в виду Усик Во время последней пресс-конференции между менеджером Усика Эгисом Климасом и промоутером Даниэля Дюбуа Фрэнком Уорреном возник спор, в связи с чем спортсмен решил вмешаться.Чтобы остановить шум в зале, Александр Усик воскликнул: “Don’t push the horses”. Дословно это переводится как “Не гоните лошадей”. Однако на английском этот фразеологизм звучит как “Hold your horses”. Словесной оказией боксер ввел в ступор иностранцев. Однако фраза стала вирусной в сети. Ее разобрали на мемы пользователи соцсетей и даже компании. В некоторых сообщениях присутствует ненормативная лексика! Ми: забери посилку Ти: DON’T PUSH THE HORSES — Нова пошта (@NP_official_ua) July 19, 2025 я: запитую, де моя посилка Укрпошта: донт пуш зе хорсес — Укрпошта (@ukrposhta) July 19, 2025 Vodafone: Коли поповниш рахунок? Я: донт пуш зе хорсес 😎 — Vodafone Ukraine (@Vodafone_UA) July 20, 2025 Звичайно кажемо “донт пуш зе хорсес”, але нове розслідування вже завтра 🔥 Не забудьте увімкнути дзвіночок на YouTube, щоб не пропускати нових відео 🔔 pic.twitter.com/HRrE0CEjKL — Bihus.Info (@bihusinfo) July 20, 2025 друг Зеленського і Малюка вільно виїхав з країни, напав на чорношкірого молодика в центрі Лондона напівголий і відчуває повну безкарність. потім буде прикриватись тим, шо він зоозахисник великий. донт пуш зе хорсес… піздєц — Ницо Потворно (@potvorno) July 19, 2025 Донт пуш зе хорсес! pic.twitter.com/3yxIjjR5oe — Бакинский Бурила (@Kerim___Y) July 19, 2025 Начальник тобі нагадує про дедлайн, а ти йому: — донт пуш зе хорсес — 𝙇𝙞𝙫𝙖𝙨𝙖🇺🇦 (@Livasasid) July 20, 2025 Всі такі : — коли заміж, коли діти ? Я : — донт пуш зе хорсес — не стара і не потикана неондатра (@fotoolya1987) July 20, 2025 А він попереджав: ДОНТ. ПУШ. ЗЕ. ХОРСЕС 🐴🥊🇺🇦 (с) Діма Коваленко pic.twitter.com/IGL18tpa9V — МЕМАГРАМ (@memagram) July 19, 2025 Читать по теме Усик-Дюбуа: кто победил в ожесточенном реванше в Уэмбли Нокаутом завершился поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Ключевые моменты боя – в материале. В последнем бою Усик защитил все боксерские титулы, которые завоевал ранее. О других успехах боксера читай в его биографии. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Александр Усик Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter