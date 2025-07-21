Don’t push the horses: как слова Александра Усика породили волну мемов

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик стал звездой этих выходных не только благодаря молниеносной победе над Даниэлем Дюбуа, но и благодаря вирусной фразе, которую сказал во время пресс-конференции.

В чем смысл фразы don’t push the horses, которая стала главной темой украинцев, читай на Вікнах.

Don’t push the horses: мемы и что имел в виду Усик

Во время последней пресс-конференции между менеджером Усика Эгисом Климасом и промоутером Даниэля Дюбуа Фрэнком Уорреном возник спор, в связи с чем спортсмен решил вмешаться.

Чтобы остановить шум в зале, Александр Усик воскликнул: “Don’t push the horses”. Дословно это переводится как “Не гоните лошадей”. Однако на английском этот фразеологизм звучит как “Hold your horses”.

Словесной оказией боксер ввел в ступор иностранцев. Однако фраза стала вирусной в сети. Ее разобрали на мемы пользователи соцсетей и даже компании.

В некоторых сообщениях присутствует ненормативная лексика!

Ми: забери посилку

Ти: DON’T PUSH THE HORSES — Нова пошта (@NP_official_ua) July 19, 2025

я: запитую, де моя посилка

Укрпошта: донт пуш зе хорсес — Укрпошта (@ukrposhta) July 19, 2025

Vodafone: Коли поповниш рахунок?

Я: донт пуш зе хорсес 😎 — Vodafone Ukraine (@Vodafone_UA) July 20, 2025

Звичайно кажемо “донт пуш зе хорсес”, але нове розслідування вже завтра 🔥 Не забудьте увімкнути дзвіночок на YouTube, щоб не пропускати нових відео 🔔 pic.twitter.com/HRrE0CEjKL — Bihus.Info (@bihusinfo) July 20, 2025

друг Зеленського і Малюка вільно виїхав з країни, напав на чорношкірого молодика в центрі Лондона напівголий і відчуває повну безкарність. потім буде прикриватись тим, шо він зоозахисник великий. донт пуш зе хорсес…

піздєц — Ницо Потворно (@potvorno) July 19, 2025

Донт пуш зе хорсес! pic.twitter.com/3yxIjjR5oe — Бакинский Бурила (@Kerim___Y) July 19, 2025

Начальник тобі нагадує про дедлайн, а ти йому:

— донт пуш зе хорсес — 𝙇𝙞𝙫𝙖𝙨𝙖🇺🇦 (@Livasasid) July 20, 2025

Всі такі :

— коли заміж, коли діти ?

Я :

— донт пуш зе хорсес — не стара і не потикана неондатра (@fotoolya1987) July 20, 2025

А він попереджав: ДОНТ. ПУШ. ЗЕ. ХОРСЕС 🐴🥊🇺🇦

(с) Діма Коваленко pic.twitter.com/IGL18tpa9V — МЕМАГРАМ (@memagram) July 19, 2025

В последнем бою Усик защитил все боксерские титулы, которые завоевал ранее. О других успехах боксера читай в его биографии.

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