Don’t push the horses: як слова Олександра Усика породили хвилю мемів

Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик став зіркою цих вихідних не лише завдяки блискавичній перемозі над Даніелем Дюбуа, а й завдяки вірусній фразі, яку сказав під час прес-конференції.

У чому сенс фрази don’t push the horses, яка стала головною темою мемів українців, читай на Вікнах.

Don’t push the horses: меми та що мав на увазі Усик

Під час останньої прес-конференції між менеджером Усика Егісом Клімасом та промоутером Даніеля Дюбуа Френком Ворреном виникла суперечка, у зв’язку з чим спортсмен вирішив втрутитися.

Щоб зупинити галас у залі, Олександр Усик вигукнув: “Don’t push the horses”. Дослівно це перекладається як “Не женіть коней”. Втім, англійською цей фразеологізм звучить як “Hold your horses”.

Словесною оказією боксер ввів у ступор іноземців. Проте фраза стала вірусною у Мережі. Її розібрали на меми користувачі соцмереж та навіть компанії.

У деяких дописах присутня ненормативна лексика!

Ми: забери посилку

Ти: DON’T PUSH THE HORSES — Нова пошта (@NP_official_ua) July 19, 2025

я: запитую, де моя посилка

Укрпошта: донт пуш зе хорсес — Укрпошта (@ukrposhta) July 19, 2025

Vodafone: Коли поповниш рахунок?

Я: донт пуш зе хорсес 😎 — Vodafone Ukraine (@Vodafone_UA) July 20, 2025

Звичайно кажемо “донт пуш зе хорсес”, але нове розслідування вже завтра 🔥 Не забудьте увімкнути дзвіночок на YouTube, щоб не пропускати нових відео 🔔 pic.twitter.com/HRrE0CEjKL — Bihus.Info (@bihusinfo) July 20, 2025

друг Зеленського і Малюка вільно виїхав з країни, напав на чорношкірого молодика в центрі Лондона напівголий і відчуває повну безкарність. потім буде прикриватись тим, шо він зоозахисник великий. донт пуш зе хорсес…

піздєц — Ницо Потворно (@potvorno) July 19, 2025

Донт пуш зе хорсес! pic.twitter.com/3yxIjjR5oe — Бакинский Бурила (@Kerim___Y) July 19, 2025

Начальник тобі нагадує про дедлайн, а ти йому:

– донт пуш зе хорсес — 𝙇𝙞𝙫𝙖𝙨𝙖🇺🇦 (@Livasasid) July 20, 2025

Всі такі :

– коли заміж, коли діти ?

Я :

– донт пуш зе хорсес — не стара і не потикана неондатра (@fotoolya1987) July 20, 2025

А він попереджав: ДОНТ. ПУШ. ЗЕ. ХОРСЕС 🐴🥊🇺🇦

(с) Діма Коваленко pic.twitter.com/IGL18tpa9V — МЕМАГРАМ (@memagram) July 19, 2025

В останньому бою Усик захистив всі боксерські титули, які завоював раніше. Про інші успіхи боксера читай у його біографії.

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