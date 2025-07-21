Don’t push the horses: як слова Олександра Усика породили хвилю мемів

Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик став зіркою цих вихідних не лише завдяки блискавичній перемозі над Даніелем Дюбуа, а й завдяки вірусній фразі, яку сказав під час прес-конференції. У чому сенс фрази don’t push the horses, яка стала головною темою мемів українців, читай на Вікнах. Don’t push the horses: меми та що мав на увазі Усик Під час останньої прес-конференції між менеджером Усика Егісом Клімасом та промоутером Даніеля Дюбуа Френком Ворреном виникла суперечка, у зв’язку з чим спортсмен вирішив втрутитися. Щоб зупинити галас у залі, Олександр Усик вигукнув: “Don’t push the horses”. Дослівно це перекладається як “Не женіть коней”. Втім, англійською цей фразеологізм звучить як “Hold your horses”. Словесною оказією боксер ввів у ступор іноземців. Проте фраза стала вірусною у Мережі. Її розібрали на меми користувачі соцмереж та навіть компанії. У деяких дописах присутня ненормативна лексика! Ми: забери посилку Ти: DON’T PUSH THE HORSES — Нова пошта (@NP_official_ua) July 19, 2025 я: запитую, де моя посилка Укрпошта: донт пуш зе хорсес — Укрпошта (@ukrposhta) July 19, 2025 Vodafone: Коли поповниш рахунок? Я: донт пуш зе хорсес 😎 — Vodafone Ukraine (@Vodafone_UA) July 20, 2025 Звичайно кажемо “донт пуш зе хорсес”, але нове розслідування вже завтра 🔥 Не забудьте увімкнути дзвіночок на YouTube, щоб не пропускати нових відео 🔔 pic.twitter.com/HRrE0CEjKL — Bihus.Info (@bihusinfo) July 20, 2025 друг Зеленського і Малюка вільно виїхав з країни, напав на чорношкірого молодика в центрі Лондона напівголий і відчуває повну безкарність. потім буде прикриватись тим, шо він зоозахисник великий. донт пуш зе хорсес… піздєц — Ницо Потворно (@potvorno) July 19, 2025 Донт пуш зе хорсес! pic.twitter.com/3yxIjjR5oe — Бакинский Бурила (@Kerim___Y) July 19, 2025 Начальник тобі нагадує про дедлайн, а ти йому: – донт пуш зе хорсес — 𝙇𝙞𝙫𝙖𝙨𝙖🇺🇦 (@Livasasid) July 20, 2025 Всі такі : – коли заміж, коли діти ? Я : – донт пуш зе хорсес — не стара і не потикана неондатра (@fotoolya1987) July 20, 2025 А він попереджав: ДОНТ. ПУШ. ЗЕ. ХОРСЕС 🐴🥊🇺🇦 (с) Діма Коваленко pic.twitter.com/IGL18tpa9V — МЕМАГРАМ (@memagram) July 19, 2025 Читати на тему Усик-Дюбуа: хто переміг у запеклому реванші у Вемблі Нокаутом завершився поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Ключові моменти бою — у матеріалі. В останньому бою Усик захистив всі боксерські титули, які завоював раніше. Про інші успіхи боксера читай у його біографії. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Олександр Усик Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter