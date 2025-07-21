Дякую Богові за тебе: Катерина Усик та історія її стосунків з чемпіоном

У суботу вночі вся країна вболівала за Усика і він здобув свою перемогу. Так він увійшов в історію і став триразовим абсолютним чемпіоном світу з боксу. А ще він єдиний, кому вдалося об’єднати всі чотири титули чемпіона світу у першій важкій вазі (WBA, WBC, IBF, WBO).

Поруч із ним завжди його кохана — опора та підтримка, Катерина Усик. На кожному бою Усик обіймає її, присвячує їй свої перемоги та бореться у шортах з її ім’ям. Про силу цього кохання не припиняють говорити у соціальних мережах. Вікна-Новини зібрали для тебе все про Катерину Усик — чим займається жінка, як вона реалізувалася і що потрібно про неї знати.

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Після переможного бою Олександра Усика Катерина невтомно публікувала, як українці вболівали за нього та підтримували. А після цього і сама написала пост.

Мій чемпіон. Мій герой. Моя гордість. Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день за днем. Скільки праці, скільки сили, скільки віри ти вклав. Ти — справжній воїн. Ти — приклад для наших дітей, для України, для всього світу.

Я дякую Богові за тебе.

— Я дякую тобі — за силу, за любов, за те, що навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом. Ми з тобою завжди — і в молитвах, і в серці, і в кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Люблю тебе безмежно. З перемогою, коханий!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Усик (@usyk_kate1505)

Після бою весь світ побачив, як Олександр кричав: “Де моя жінка? Кать!” А потім були довгоочікувані обійми.

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Катерина та Олександр виховують чотирьох дітей — доньку Єлизавету (2010), сина Кирила (2013), сина Михайла (2015) та доньку Марію (2024). Пара одружилася у 2009 році.

Катерині нині 37, вона народилася 15 травня 1986 року у Красноярську. У дитинстві її родина переїхала до Криму. З Олександром вона познайомилася у школі №34 в Сімферополі.

Я взагалі його не розглядала… Хіба як друга. Він сказав: “Якщо я виграю сьогодні бій, підеш зі мною ввечері кудись?” Я говорю: “Виграй, там подивимося”. Він виграв. І все, — ділилася Катя.

Після шести років разом пара створила родину. Одружилися Олександр та Катерина ще у Сімферополі. Відзначали лише з рідними та близькими. Після того, як росіяни захопили Крим, пара переїхала у Ворзель, на Київщину.

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Катерина рідко дає інтерв’ю і майже нічого не розповідає журналістам. Щодо родини частіше комунікує Олександр. Та жінка завжди підтримувала свого коханого, навіть у найважчі часи, коли не складалося з боксом. Про це не раз згадував і сам Усик, що саме з родини та підтримки він бере сили та натхнення.

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Чим займається Катерина Усик

Катерина має власний бізнес, а крім цього займається здачею в оренду нерухомості, яку придбали разом з чоловіком.

У нас є нерухомість, яку ми купуємо в Україні, Києві. Це ризики, звичайно. Є деякі об’єкти, які здаються у найм. Я маю свою компанію, це все офіційно, — розповіла Катерина Славі Дьоміну.

Компанія об’єднує нерухомість, яку здають в оренду. Для Forbes боксер розповідав, що інвестує кошти у нерухомість, сільське господарство та платформу для боксерів на блокчейні. Зокрема має поля для вирощення лохини.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Екатерина Усик (@usyk_kate1505)

Катерина допомагає йому керувати бізнесом і займається фінансовими питаннями. Бізнесвумен не любить публічності, та уваги медіа намагається уникати. Пара разом займається благодійністю та підтримує економіку України.

Катерина підтримує дитячі будинки, жертвує кошти на відбудову лікарень для військових.

Цьогоріч пара відзначить 16 річницю весілля.

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