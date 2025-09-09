Усик, “Скеля” Джонсон і не тільки: на екрани вийде фільм за участю боксера

9 жовтня в прокат вийде спортивна драма Незламний (The Smashing Machine) із Дуейном Джонсоном та Емілі Блант. Але для українського глядача стрічка цікава тим, що одну з ролей в ній виконає боксер та абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

Фільм вже встиг здобути Срібного лева за найкращу режисуру на 82-му Венеційському кінофестивалі. Нагороду отримав Бенні Сафді, який раніше зняв фільми Гарні часи та Неграновані коштовності.

Що відомо про фільм Незламний з Олександром Усиком

Незламний — це історія великого спорту. В центрі сюжету — зірка MMA та UFC, абсолютний чемпіон Марк Керр, пік кар’єри якого припав на 1990-ті роки.

За свої навички він отримав прізвисько “руйнівна машина”. Втім, стрічка відкриє й іншу сторону слави: боротьбу із залежністю, біль та інші переживання. Фільм покаже злети й падіння легендарного боксера, історію братерство із суперниками й доленосний бій, який змінив все.

Головну роль у фільмі виконав Дуейн Джонсон. А от Олександр Усик виконає роль суперника Марка Керра — українського спортсмена зі змішаних бойових мистецтв Ігоря Вовчанчина, бій з яким став вирішальним для американської зірки. Вовчанчин став одним з небагатьох, кому вдалося здолати Керра на ринзі.

Окрім Венеційського кінофестивалю, фільм представили й на 50-му фестивалі у Торонто. Усик також відвідав захід та сфотографувався з акторським складом.

Director Benny Safdie introduces THE SMASHING MACHINE. Dwayne “The Rock” Johnson, Emily Blunt and Oleksandr Usyk on stage. #TIFF50 pic.twitter.com/xYIwmvLVar — Lukas Weese (@Weesesports) September 9, 2025

