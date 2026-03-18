Яке щеплення роблять в 16 років в Україні: календар, вакцина та куди роблять укол

Багато батьків вважають, що основний етап вакцинації завершується у початковій школі. Проте Національний календар профілактичних щеплень передбачає важливий етап саме в підлітковому віці.

Розповідаємо, яке щеплення роблять в 16 років, куди звертатися та чому цей захист критично важливо поновлювати кожні десять років.

Яке щеплення роблять в 16 років в Україні

Згідно з державним календарем, у цьому віці підлітки проходять чергову ревакцинацію проти двох небезпечних інфекцій — дифтерії та правця. Для цього використовується вакцина АДП-М (анатоксин дифтерійно-правцевий зі зменшеним вмістом антигену).

Це дуже важливий момент, адже імунітет, отриманий у дитинстві, з часом слабшає. Сама відповідь на питання, яке щеплення роблять в 16 років, закладає фундамент здоров’я на все доросле життя: саме з цього віку починається відлік для подальших ревакцинацій, які дорослі мають проходити кожні 10 років (у 26, 36, 46 і так далі).

Процедура є максимально простою та безоплатною:

Потрібно звернутися до сімейного лікаря або педіатра, з яким підписано декларацію. Також щеплення доступне у державних закладах охорони здоров’я та приватних клініках, що мають договір з НСЗУ;

Пацієнти часто запитують, щеплення в 16 років куди роблять ? Зазвичай ін’єкцію вводять внутрішньом’язово у дельтоподібний м’яз (плече). Це стандартна процедура, яка не потребує спеціальної підготовки.

Чому не варто ігнорувати вакцинацію

Розуміння того, яке щеплення роблять в 16, допомагає уникнути смертельних ризиків. Правець може потрапити в організм через найменшу подряпину чи поріз під час прогулянки чи занять спортом. Він вражає нервову систему і часто призводить до тяжких судом. Дифтерія, своєю чергою, небезпечна набряком дихальних шляхів та ураженням серця.

Якщо ви пропустили цей етап, не варто панікувати. Лікар допоможе скласти індивідуальний графік. Пам’ятай що щеплення в 16 років — це не просто формальність для медичної карти, а реальний захист від інфекцій, які не зникли і залишаються небезпечними.

