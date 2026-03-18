Какую прививку делают в 16 лет в Украине: календарь, вакцина и куда делают укол

Многие родители считают, что основной этап вакцинации завершается в начальной школе. Однако Национальный календарь профилактических прививок предусматривает важный этап именно в подростковом возрасте. Рассказываем, какую прививку делают в 16 лет, куда обращаться и почему эту защиту критически важно возобновлять каждые десять лет.

Какую прививку делают в 16 лет в Украине

Согласно государственному календарю, в этом возрасте подростки проходят очередную ревакцинацию против двух опасных инфекций — дифтерии и столбняка. Для этого используется вакцина АДС-М (анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигена).

Это очень важный момент, ведь иммунитет, полученный в детстве, со временем ослабевает. Сам ответ на вопрос, какую прививку делают в 16 лет, закладывает фундамент здоровья на всю взрослую жизнь: именно с этого возраста начинается отсчет для последующих ревакцинаций, которые взрослые должны проходить каждые 10 лет (в 26, 36, 46 и так далее).

Процедура максимально проста и бесплатна:

Нужно обратиться к семейному врачу или педиатру, с которым подписана декларация. Также прививка доступна в государственных учреждениях здравоохранения и частных клиниках, имеющих договор с НСЗУ;

Пациенты часто спрашивают, прививку в 16 лет куда делают? Обычно инъекцию вводят внутримышечно в дельтовидную мышцу (плечо). Это стандартная процедура, которая не требует специальной подготовки.

Почему не стоит игнорировать вакцинацию

Понимание того, какую прививку делают в 16, помогает избежать смертельных рисков. Столбняк может попасть в организм через малейшую царапину или порез во время прогулки или занятий спортом. Он поражает нервную систему и часто приводит к тяжелым судорогам. Дифтерия, в свою очередь, опасна отеком дыхательных путей и поражением сердца.

Если вы пропустили этот этап, не стоит паниковать. Врач поможет составить индивидуальный график. Помни, что прививка в 16 лет — это не просто формальность для медицинской карты, а реальная защита от инфекций, которые не исчезли и остаются опасными.

