Так не вовремя… Как лечиться при ОРВИ — собрали аптечку от Минздрава

Фото Pixabay Весна пришла, но стабильного тепла еще не принесла. В то же время украинцы, не успевая за погодой — то жара, то проливные холодные дожди — все чаще болеют. Только за одну неделю эпидсезона с 28 апреля по 4 мая 2025 года ОРВИ заболело почти 100 тыс. человек, из них более половины — дети. Что известно об уровне заболеваемости в Украине и как уберечься от ОРВИ, рассказываем далее в материале. Уровень заболеваемости в Украине По данным Центра общественного здоровья Украины, всего за одну неделю эпидсезона в Украине зафиксировали 99 074 случая заболеваний ОРВИ, из них более 60 тыс. — дети. В то же время в Центре отмечают, что это на 42,6% ниже эпидпорога. — Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19, составляет 277,5 на 100 000 населения — это на 42,6% ниже эпидемического порога, рассчитанного для Украины, — отметили там. В частности, там добавили, что 115 пациентов получили положительный тест на COVID-19. Ни одного — летального. Читать по теме Чем отличаются лихорадка Западного Нила, обезьянья оспа и COVID-19: главный санврач о симптомах и вероятности эпидемии Игорь Кузин о разности симптомов распространенных болезней и их опасности для украинцев. Профилактика ОРВИ: как уберечься Чтобы не заболеть острыми респираторными вирусными инфекциями, следует принять меры безопасности. К примеру, в общественных местах носить маску на носу и роте, время от времени мыть руки и пользоваться антисептиком.Старайся не контактировать с заболевшими людьми, не пользоваться их личными вещами, общей посудой и т.д. Если же ты заметил (-а) у себя первые симптомы заболевания, следует обезопасить от вируса других. В частности, Центр общественного здоровья советует: с момента появления симптомов следует закрывать нос и рот при чихании, чтобы не заразить других; пользуйся отдельными от всех вещами личной гигиены, посудой, полотенцами и т.п.; до полного выздоровления лучше отделиться от членов семьи и жить в другой комнате, максимально уменьшить контакты с людьми офлайн. Учти, что после появления первых симптомов лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением! Врач может скорректировать твою аптечку. Также Минздрав отмечает, что при появлении первых симптомов ОРВИ или COVID-19 не нужно сразу принимать лекарства. Обычно заболевание проходит самостоятельно в течение нескольких дней при соблюдении нескольких рекомендаций: обильно и систематически пей жидкость — воду, чаи, компот; при повышении температуры и ознобе, головной боли можно принять Ибупрофен или Парацетамол, Нимесулид, Найз; если температуры нет, но есть боли в теле, можно выпить Диклофенак или Диклоберл; при насморке следует промывать нос солевым раствором и использовать спреи для увлажнения; если нос “забит”, можно использовать Отривин или Називин, Фармазолин; при боли в горле используй леденцы или спреи. Но весна это еще и сезон аллергии! Что делать, если с весны по осень из носа “льет”, и тебя не отпускает аллергия, мы писали в нашем другом материале.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье, Медицина, Минздрав, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter