Так не вовремя… Как лечиться при ОРВИ — собрали аптечку от Минздрава

Весна пришла, но стабильного тепла еще не принесла. В то же время украинцы, не успевая за погодой — то жара, то проливные холодные дожди — все чаще болеют. Только за одну неделю эпидсезона с 28 апреля по 4 мая 2025 года ОРВИ заболело почти 100 тыс. человек, из них более половины — дети.

Что известно об уровне заболеваемости в Украине и как уберечься от ОРВИ, рассказываем далее в материале.

Уровень заболеваемости в Украине

По данным Центра общественного здоровья Украины, всего за одну неделю эпидсезона в Украине зафиксировали 99 074 случая заболеваний ОРВИ, из них более 60 тыс. — дети.

В то же время в Центре отмечают, что это на 42,6% ниже эпидпорога.

— Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19, составляет 277,5 на 100 000 населения — это на 42,6% ниже эпидемического порога, рассчитанного для Украины, — отметили там.

В частности, там добавили, что 115 пациентов получили положительный тест на COVID-19. Ни одного — летального.

Профилактика ОРВИ: как уберечься

Чтобы не заболеть острыми респираторными вирусными инфекциями, следует принять меры безопасности. К примеру, в общественных местах носить маску на носу и роте, время от времени мыть руки и пользоваться антисептиком.

Старайся не контактировать с заболевшими людьми, не пользоваться их личными вещами, общей посудой и т.д.

Если же ты заметил (-а) у себя первые симптомы заболевания, следует обезопасить от вируса других. В частности, Центр общественного здоровья советует:

с момента появления симптомов следует закрывать нос и рот при чихании, чтобы не заразить других;

пользуйся отдельными от всех вещами личной гигиены, посудой, полотенцами и т.п.;

до полного выздоровления лучше отделиться от членов семьи и жить в другой комнате, максимально уменьшить контакты с людьми офлайн.

Учти, что после появления первых симптомов лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением! Врач может скорректировать твою аптечку.

Также Минздрав отмечает, что при появлении первых симптомов ОРВИ или COVID-19 не нужно сразу принимать лекарства. Обычно заболевание проходит самостоятельно в течение нескольких дней при соблюдении нескольких рекомендаций:

обильно и систематически пей жидкость — воду, чаи, компот;

при повышении температуры и ознобе, головной боли можно принять Ибупрофен или Парацетамол, Нимесулид, Найз;

если температуры нет, но есть боли в теле, можно выпить Диклофенак или Диклоберл;

при насморке следует промывать нос солевым раствором и использовать спреи для увлажнения;

если нос “забит”, можно использовать Отривин или Називин, Фармазолин;

при боли в горле используй леденцы или спреи.

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