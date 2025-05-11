Так невчасно… Як лікуватися при ГРВІ — зібрали аптечку від МОЗ

Весна прийшла, але стабільного тепла ще не принесла. Натомість українці, не встигаючи за погодою — то спека, то проливні холодні дощі — все частіше хворіють. Лише за один тиждень епідсезону з 28 квітня до 4 травня 2025 року на ГРВІ захворіло майже 100 тис. осіб, з них понад половина — діти.

Що відомо про рівень захворюваності в Україні зараз та як вберегтися від ГРВІ, розповідаємо далі у матеріалі.

Рівень захворюваності в Україні

За даними Центру громадського здоровʼя України, лише за один тиждень епідсезону в Україні зафіксували 99 074 випадки захворювань на ГРВІ, з них понад 60 тис. — діти.

Водночас у Центрі зазначають, що це на 42,6% нижче за епідпоріг.

— Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно з COVID-19, становить 277,5 на 100 000 населення — це на 42,6% нижче епідемічного порога, розрахованого для України, — зазначили там.

Зокрема там додали, що 115 пацієнтів отримали позитивний тест на COVID-19. Жодного — летального.

Профілактика ГРВІ: як уберегтися

Щоб не захворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції, варто вжити заходів безпеки. Наприклад, у громадських місцях носити маску на носі та ротові, час від часу мити руки та користуватися антисептиком.

Намагайся не контактувати з людьми, які захворіли, не користуватися їхніми особистими речима, спільним посудом тощо.

Якщо ж ти помітив (-ла) у себе перші симптоми захворювання, варто убезпечити від вірусу інших. Зокрема, Центр громадського здоровʼя радить:

від моменту появи симптомів варто закривати ніс та рот при чханні, щоб не заразити інших;

користуйся окремими від усіх речима особистої гігієни, посудом, рушниками тощо;

до повного одужання краще відділитися від членів родини та жити в іншій кімнаті, максимально зменш контакти з людьми офлайн.

Зверни увагу, що після появи перших симптомів краще одразу звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням! Лікар може скорегувати твою аптечку.

Також МОЗ наголошує, що під час появи перших симптомів ГРВІ чи COVID-19, не потрібно одразу приймати ліки. Зазвичай захворювання минає самостійно протягом кількох днів за умов дотримання кількох рекомендацій:

рясно та систематично пий рідину — воду, чаї, компот;

при підвищенні температури та ознобі, болю в голові можна прийняти Ібупрофен або Парацетамол, Німесулід, Найз;

якщо температури немає, але є біль у тілі, можна випити Диклофенак або Диклоберл;

при нежитю варто промивати ніс сольовим розчином та використовувати спреї для зволоження;

якщо ніс “забитий”, можна використати Отривін чи Називін, Фармазолін;

при болю в горлі використовуй льодяники чи спреї.

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