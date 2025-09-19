Де живуть хасиди за кордоном і де селяться в Умані: захмарні ціни для паломників

Традиційне хасидське паломництво до Умані розпочалося, цьогоріч на свято юдейського нового року, Рош га-Шана, чекають на приїзд до 50 тисяч вірян.

Звідки вони прямують до Умані та де нині живуть хасиди — читай у матеріалі.

Звідки родом хасиди та де живуть нині

Хасидизм — окремий напрям у юдаїзмі, який виник у Східній Європі на початку 18 століття. Його назва походить від слова “хесед”, що означає милосердя чи благочестя.

Серед інших вірян хасиди вирізняються своєю яскравою та вкрай позитивною релігійністю, під час свят вони танцюють і співають, демонструючи у такий спосіб, що віра є радістю.

Чому хасиди їдуть в Україну?

Хасидизм народився саме на території сучасної України та Білорусі, зокрема в Меджибожі, Львові, Бердичеві і Умані.

Тут формувалися перші громади хасидів, в яких євреї уникали формальних релігійних ритуалів.

Сьогодні хасиди здебільшого живуть у США, Ізраїлі, Великій Британії, Франції та Бельгії.

Навіть у сучасних мегаполісах вони створюють автономні громади, мають свої школи та магазини, де дотримуються кошерних правил і шабату.

Де живуть хасиди в Умані

В Україну хасиди, особливо з Ізраїлю, щороку приїжджають на святкування Рош га-Шана, юдейського нового року. Найпопулярніше місце їхнього паломництва — місто Умань, похований Цадик Нахман із Бреслава.

Зазвичай тут віряни збираються наприкінці вересня — на початку жовтня і залишаються на кілька днів.

Зупиняються вони, як правило, у приватних будинках, квартирах та готелях поблизу могили рабі Нахмана.

Також хасиди оселяються у тихих районах міста, таких як околиці парку Софіївка. Місцеві жителі активно здають житло — це відмінний спосіб заробітку.

Ціни на оренду житла в Умані під час святкування Рош га-Шана б’ють рекорди: приватні будинки та квартири здають від 200 до 400 доларів США за добу.

Більш комфортні умови влетять в іще в більшу копійчину: від 1000 до 2200 доларів США за весь час святкування.

Також суттєво зростає вартість проїзду на таксі, по місту вона становить 10-20 доларів США, за межами міста — 40-50 доларів США, тож паломники намагаються жити в районах, наближених до їхніх сакральних місць.

