Где живут хасиды за границей и где селятся в Умани: заоблачные цены для паломников

Традиционное хасидское паломничество в Умань началось, в этом году на праздник еврейского нового года, Рош га-Шана, ожидают приезд до 50 тысяч верующих.

Откуда они направляются в Умань и где сейчас живут хасиды — читай в материале.

Откуда родом хасиды и где живут сейчас

Хасидизм — отдельное направление в иудаизме, которое возникло в Восточной Европе в начале 18 века. Его название происходит от слова “хесед”, что означает милосердие или благочестие.

От других верующих хасиды отличаются своей яркой и крайне позитивной религиозностью, во время праздников они танцуют и поют, демонстрируя таким способом, что, что вера есть радость.

Почему хасиды едут в Украину?

Хасидизм родился именно на территории современной Украины и Беларуси, в частности в Меджибоже, Львове, Бердичеве и Умани.

Здесь формировались первые общины хасидов, в которых евреи избегали формальных религиозных ритуалов.

Сегодня хасиды в основном живут в США, Израиле, Великобритании, Франции и Бельгии.

Даже в современных мегаполисах они создают автономные общины, имеют свои школы и магазины, где соблюдают кошерные правила и шаббат.

Где живут хасиды в Умани

В Украину хасиды, особенно из Израиля, каждый год приезжают на празднование Рош га-Шана, еврейского нового года. Самое популярное место их паломничества — город Умань, где похоронен Цадик Нахман из Бреслава.

Обычно здесь верующие собираются в конце сентября-начале октября и остаются на несколько дней.

Останавливаются они, как правило, в частных домах, квартирах и гостиницах неподалеку от могилы раби Нахмана.

А также живут в тихих районах города, таких как окрестности парка Софиевка. Местные жители активно сдают жилье — это отличный способ заработка.

Цены на аренду жилья в Умани во время празднования Рош га-Шана бьют рекорды: частные дома и квартиры сдают от 200 до 400 долларов США за сутки.

Более комфортные условия обойдутся еще дороже: от 1000 до 2200 долларов США за все время празднования.

Также существенно растет стоимость проезда на такси, по городу она составляет 10-20 долларов США, за пределами города — 40-50 долларов США, поэтому паломники стараются жить в районах, приближенных к их сакральным местам.

